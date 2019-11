Conférence internationale sur l’appui des start-up : Mise en place de mécanismes d’intégration

La conférence internationale, intitulée «Appui aux start-up dans les domaines de service public et d’adressage», a été organisée, hier, au Centre international des conférences d’Alger.

Cet événement, qui s’est déroulé en présence de ministres et d’experts dans le domaine des start-up, de représentants des collectivités locales, a constitué une opportunité pour prendre connaissance de l’évolution de ce domaine porteur pour l’économie et l’élaboration des recommandations visant la mise en place de mécanismes d’intégration des start-up dans le processus du développement local durable. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette conférence, indiquant que celle-ci constitue un signal fort de l’importance qu’accorde l’Etat au développement des start-up qui peuvent concrétiser indéfectiblement la stratégie de modernisation et l’amélioration des services publics à travers l’innovation. Il dira dans ce sens que le gouvernement a mis en place une stratégie fiable et complète qui repose essentiellement sur quatre points. Il s’agit, entre autres, la création de trois zones technologiques (won tech) et d’un fonds de financement et de soutien aux initiatives des start-up, d’importantes exonérations fiscales ainsi que l’amélioration du climat des affaires des start-up et ce par l’allégement des procédures administratives liées à la création et au développement de ces entreprises et la facilitation de leur accès au foncier. A ce titre, le ministre a indiqué que les collectivités locales constituent le premier cercle de proximité pour communiquer avec les citoyens. Ceci s’explique, a-t-il ajouté, par le fait que «notre département conscient des besoins et des préoccupations des citoyens, notamment dans le domaine des services et infrastructures publiques». Pour l’amélioration et la modernisation de ces infrastructures, le ministre a fait savoir que son administration a opté pour la mise à niveau des entreprises afin de bénéficier de leurs connaissances et de leurs capacités dans le domaine de l’innovation, la modernisation et le développement. Le ministre a insisté sur la nécessité d’intégrer davantage les start-up dans la croissance et le développement de l’économie et cela à travers leurs solutions innovantes.



Création d’une cartographie nationale des start-up



M. Dahmoune dira qu’afin d’accompagner les start-up dans leur développement, notamment celles spécialisées dans les domaines de la gestion des infrastructures publiques, «notre département ministériel a mis en place plusieurs mesures». Il a cité à titre d’exemple, la modernisation d’une plateforme dynamique qui a pour objectif d’enregistrer et de recenser les différentes solutions et les projets développés par les start-up, la création d’une base de données pour faciliter la communication. Cette nouvelle base de données, à précisé le ministre, «permettra sans nul doute de créer une cartographie nationale des start-up qui sera à la disposition de tous les acteurs économiques au niveau national». Il a également indiqué qu’un recensement global des domaines dont les entreprises publiques et les start-up peuvent travailler en partenariat, et des programmes de formation au niveau local au profit des cadres du secteur public sur le rôle des start-up ont été lancés. Il a ajouté à cet effet qu’une stratégie locale portant sur le développement des activités des start-up dans le domaine des services publics a été mise en place, ainsi qu’un dispositif de concertation et de dialogue permanant entre les collectivités locales et les start-up. S’adressant aux experts et aux économistes présents à l’événement, le ministre a mis en exergue la consolidation de ces différentes mesures mises en place et les contributions importantes et nécessaires pour soutenir les start-up. Des communications d’experts nationaux et étrangers dans le domaine et des témoignages d’expériences porteuses de certaines start-up ont été présentées. Cette conférence a vu l’organisation de cinq ateliers thématiques sur la gestion des services de proximité, adressage et géolocalisation, numérisation des prestations, énergies renouvelables et environnement, ainsi que sur l’aménagement et attractivités du territoire, gestion des risques et des nouvelles villes.

Makhlouf Aït Ziane