Sécurité alimentaire : Augmentation du rendement de la production

Le secteur agricole est appelé, plus que jamais, à déployer davantage d'efforts pour assurer la sécurité alimentaire et préserver la souveraineté nationale en mobilisant tous les acteurs du secteur, dont les agriculteurs, les producteurs, les éleveurs et autres opérateurs économiques. En effet, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a plaidé, vendredi dernier, dans la wilaya déléguée d’El Menéa (Ghardaïa), pour la sécurité alimentaire à travers des mesures visant à améliorer la productivité, le rendement et la qualité des produits agricoles et souligné, dans ce sens, que les acteurs du secteur agricole «doivent relever un grand défi» qui consiste à assurer une sécurité alimentaire, tout en préservant nos ressources naturelles, notamment les semences locales adaptées aux conditions climatiques de leur milieu.

«L'utilisation de la semence sélectionnée constitue le prélude à l'amélioration de la productivité céréalière et la préservation de notre sécurité alimentaire», a souligné Chérif Omari, rappelant que des mesures incitatives ont été prises par les pouvoirs publics en faveur de la promotion de l'utilisation des semences locales sélectionnées et traitées. Poursuivant ses propos, le premier responsable du secteur a indiqué que les agriculteurs algériens doivent impérativement accroître l’innovation agricole et l’utilisation de la technologie pour répondre à la demande croissante en denrées alimentaires, réduire l’importation et ainsi économiser la devise.

Les acteurs agricoles sont donc appelé à trouver de nouvelles formules pour améliorer les rendements par l’adoption de nouvelles technologies et le savoir-faire, notamment la numérisation pour stimuler la productivité agricole et donc « créer » la richesse et l’emploi.

Cette approche, a ajouté le ministre, permettra aux agriculteurs d’accroître les rendements, de gérer les intrants de façon plus efficiente, d’adopter de nouvelles cultures et de nouveaux systèmes de production, d’améliorer la qualité de leurs produits, de préserver les ressources naturelles «l’agriculture algérienne dispose d’atouts énormes. Ce qui nécessite un effort d’adaptation et de mise à niveau pour son intégration dans l’environnement économique, d’autant que l’apport de l’agriculture dans le PIB est de plus de 12% de valeur ajoutée», a-t-il révélé. Il y a lieu de noter que la stratégie du secteur repose sur quatre axes. Il s’agit du soutien de la sécurité alimentaire, de la réduction du déséquilibre de la balance commerciale en matière de produits agricoles essentiels, de la contribution à la diversification de l'économie nationale et enfin du renforcement et la promotion des activités destinées à la population rurale, outre la valorisation et la préservation des ressources naturelles et le développement de la pêche et l'aquaculture.

Aussi , la stratégie du secteur vise à relever les défis pour garantir la sécurité alimentaire en créant un nouveau modèle basé essentiellement sur l’investissement privé en tant que locomotive du secteur, notamment dans le cadre du partenariat public-privé (PPP), des partenariats du secteur privé et d’un développement renforcé des filières agricoles stratégiques à l’image des céréales, du lait, des fourrages et des viandes.

Sarah Benali Cherif