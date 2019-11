Formation professionnelle-agriculture : Pour une main-d’œuvre qualifiée

Le secteur de l’Agriculture est considéré à travers le monde comme une activité majeure dans l’économie. Il est pourvoyeur de postes d’emploi, créateur de richesse et contribue largement à la sécurité alimentaire des nations, tout en fixant les populations dans les régions rurales.

L’Algérie a de tout temps donné une importance capitale au développement de son agriculture, qui passe nécessairement par la formation de main-d’œuvre qualifiée dont le secteur a besoin.

Dans ce sens, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels œuvre en concertation avec le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche à définir les besoins en main d’œuvre qualifiée du secteur de l’Agriculture afin de préparer des spécialités et des programmes pédagogiques en relation avec les besoins spécifiques de l’activité agricole, et cela se fait à travers un partenariat dynamique.

A cet effet, le partenariat entre les secteurs de la Formation professionnelle, et de l’Agriculture, est consacré sur le terrain depuis un certain temps. «conformément à la politique de notre pays visant à répondre aux besoins économiques et sociaux et, conformément à l’effort actuel de diversification des activités économiques et de développement, ce partenariat a été soutenu par la conclusion d'un accord avec le ministère de l'Agriculture et de la Pêche le 15 octobre 2019, en vue de consolider et de renforcer la coopération et la coordination dans le domaine de la formation dans les domaines de l'agriculture et de la pêche», a insisté le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Belkheir Dadamoussa.

Il faut savoir que l’agriculture est un secteur économique qui évolue techniquement et technologiquement de façon rapide, pour cela les formations dispensées par les établissements formateurs doivent s’y adapter et concrétiser ces mutations en formant une main-d’œuvre qualifiée ayant la capacité de s’adapter aux défis des changements que subit le secteur de l’Agriculture.

«Notre secteur cherche toujours à avantager le travail de manière intégrée avec différents opérateurs économiques, dans le but d'adapter les formations aux besoins et de faciliter ainsi l'employabilité des diplômés», a souligné le premier responsable du secteur de la formation professionnelle. Et c’est dans cette direction que le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels travaille, la nomenclature des branches et spécialités professionnelles compte actuellement 64 spécialités dans l’agriculture, dispensées dans pas moins de 46 wilayas à travers le territoire national, elles ne dépassaient pas le nombre de 36 spécialités diplômantes et qualifiantes en 2007, en 1985, on ne comptait que 8 spécialités dispensées.



Une moyenne de 300.000 diplômés est enregistrée chaque année, dont une bonne partie est formée dans les spécialités en relation avec l’agriculture



C’est dire, à quel point l’effort de l’Etat est important pour satisfaire les besoins de la société en matière de formation professionnelle et surtout la rapprocher des citoyens et des jeunes.

Le secteur dispose d’un réseau vaste d’établissements de formation et d’enseignement professionnels. Il y a exactement, 1.329 centres et instituts repartis à travers le territoire national. Chaque circonscription administrative, ou daïra dispose, d’au moins, un établissement de formation.

Cet effort de l’état en matière d’investissement dans l’infrastructure de formation, a permis le développement du nombre d’inscrits au niveau national plus de 351.000 inscrits juste pour la rentrée de septembre 2019. Actuellement plus de 38.300 stagiaires et apprentis suivent leurs formations dans les spécialités en relation avec l’agriculture dans les établissements du secteur.

Cet engouement s’est répercuté de façon positive sur le nombre de diplômés du secteur, une moyenne de 300.000 diplômés est enregistrée chaque année, une bonne partie s’est formée dans les spécialités en relation avec l’agriculture, pour la seule année de 2019, nous enregistrons plus de 42.000 diplômés de la formation professionnelle dans les spécialités en relation avec l’agriculture, dont 429 diplômés dans la spécialité de l’élevage bovin.

Leur nombre ne cesse d’augmenter, passant de 16.600 en 2016 a 28.031 diplômés de l’agriculture en 2018, en trois années leurs nombre a pratiquement a été multiplié par trois, dans la seule branche de l’agriculture.

«Cela a été possible grâce à la politique de concertation et de partenariat prônée par le ministère de la formation et de l’enseignement professionnel, plusieurs conventions ont été signées entre les deux secteurs pour promouvoir le partenariat et permettre la formation d’une main-d’œuvre qualifiée si nécessaire au secteur de l’agriculture », a ajouté le ministre

Mohamed Mendaci