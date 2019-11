Economie de l’environnement : Encouragement des jeunes à investir

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a appelé, depuis Durban (Afrique du Sud), les pays africains à investir dans l’économie de l’environnement, relevant «l’intérêt extrême» qu’accorde l’Algérie à l’encouragement des jeunes à investir dans ce domaine, a indiqué vendredi dernier un communiqué du ministère. Intervenant lors des travaux de la session sur l’économie de la biodiversité et la comptabilisation du capital naturel en Afrique, tenue en marge de la conférence ministérielle africaine sur l’environnement, Mme Zerouati a mis l’accent sur la nécessité d’investir dans le domaine de l’environnement, appelant les pays africains à «se diriger vers l’investissement dans l’économie de l’environnement et la biodiversité comme secteur aussi important que celui de l’économie circulaire qui est entrée dans sa phase de concrétisation après la tenue des assises régionales et de la rencontre ayant défini les axes principaux et la feuille de route pratique». Dans ce sillage, la ministre a rappelé «les réalisations de l’Algérie en la matière (économie de la biodiversité)», citant l’adoption par le gouvernement du Plan nation climat (PNC), la consécration de la biodiversité dans les différents secteurs majeurs, et «l’expérience pionnière» dans la formation et l’accompagnement des femmes rurales dans le lancement de leurs projets et entreprises en matière de biodiversité. Il s’agit, également, de l’élaboration d’un manuel pratique sur l’évaluation économique des services de l’écosystème, destiné aux décideurs et gestionnaires des aires protégées. Par ailleurs, la ministre de l’Environnement a évoqué «l’intérêt extrême» qu’accorde l’Algérie à l’orientation des jeunes vers les métiers verts, faisant état «de l’élaboration en cours d’une initiative regroupant les jeunes porteurs d’idées, issus de différentes wilayas du pays, et les bailleurs de fonds afin d’adopter et d’accompagner les idées de ces jeunes désirant investir en matière environnementale». Placée cette année sur le thème «Agir en faveur de la durabilité environnementale et de la prospérité en Afrique», la 17e session ordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement a vu la participation des ministres africains de l’Environnement, d’experts et de représentants d’organisations internationales et de la société civile. Après une absence de neuf ans, l’Algérie a obtenu un siège au Bureau de la conférence ministérielle africaine sur l’environnement (AMCEN) pour un mandat de deux (2) ans, a conclu le communiqué.