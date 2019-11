Restauration rapide : Une 3e « Pizza Hut » ouvre à Alger

Après Dely Ibrahim et le centre commercial «Ardis», le leader mondial de la restauration rapide, spécialisé en préparation de plats d’origine italienne, «Pizza Hut», ouvre un troisième magasin à Alger, à Sidi Yahia plus précisément, pour le plus grand bonheur des algérois.

«Hot Stuff Chicken», «Meat Feast», «Hut’s Super Supreme», «Chicken Supreme», «Tropical Hawaiian», Very Veggie», «Classic Pepperoni» et tant d’autres célèbres pizzas sont proposées aux jeunes et moins jeunes à des prix qui se déclinent entre 500 et 2.500 DA en version «small», «medium» ou large, selon l’appétit de chacun. L’inauguration de ce nouvel espace a eu lieu mardi dernier, en présence de l’Ambassadeur américain des États-Unis à Alger, SEM John Desrocher, accompagné pour la circonstance de son épouse, Karen Rose. Le couple américain était visiblement très fier de voir la célèbre franchise du pays de l’oncle Sam s’installer durablement dans notre pays. «Cette marque permet de transférer le savoir-faire américain ainsi que la qualité de service sur le marché algérien, ce qui, bien entendu, profitera aux consommateurs», a déclaré, à cette occasion, son excellence M. Desrocher. Le diplomate a également fait savoir qu’avec l’élaboration d’un cadre juridique «favorable», les franchises constituent une «excellente» opportunité pour favoriser la croissance économique, qu’il s’agisse d’entreprises américaines qui investissent en Algérie ou d’entreprises algériennes en expansion internationale.

De son côté, Rafik Harrat, directeur général de l’enceinte, a appelé les algériens à opter pour la franchise «Pizza Hut», d’autant qu’il s’agit d’une marque «forte» et «reconnue» dans le monde entier pour son «savoir-faire» et ses produits de «qualité».

«Le vrai goût des pizzas américaines est au rendez-vous», a-t-il promis, affirmant, par ailleurs, que près de 80% des ingrédients de «Pizza Hut» proviennent de fournisseurs algériens, notamment la tomate, l’oignon et le poivron, qui viennent de Bouira, la viande et le poulet en provenance d'Akbou (Béjaia) et le fromage issu des laiteries d'Alger. Le DG de «Pizza Hut» a rappelé que l’entreprise propose également le service de livraison à domicile. Il y a lieu de rappeler que «Pizza Hut» est une chaîne de restauration rapide en franchise dont le siège social est situé dans la région de Dallas, au Texas (USA). Elle est spécialisée dans les pizzas, mais ses menus comprennent aussi des salades, des desserts et des plats cuisinés à base de pâtes italiennes. La pizza d'Italie est sans doute l'un des plats les plus populaires au monde. C'est en 1889 que la première pizza d'Italie moderne voit le jour; la Margherita (pain, tomates, fromage) faite par Raffaele Esposito en l'honneur de la reine Marguerite (Margherita) qui appréciait beaucoup ses pizzas.

Sarah Benali Cherif