Prise en charge des sans-abris : Pour une mobilisation non conjoncturelle

Décidément, les algériens ne renoncent point à leurs valeurs d'humanisme, leur sens du devoir envers les démunis et les personnes en détresse.

La solidarité et le partage se portent merveilleusement bien en ces jours de froid, c'est un fait, avec toutes ces âmes charitables qui volent au secours de tous ces laissés-pour-compte qui n'ont pas été gâtés, ni par les circonstances ni par les conditions climatiques qui accentuent leur douleur profonde, en remuant le couteau dans la plaie. L'hiver approche, les températures chutent, les pluies arrivent... et les bonnes actions se multiplient à l'endroit des sans-abris. L'initiative vient de ce médecin généraliste qui appelle tout le monde, à travers une vidéo, à manifester sa solidarité à l’égard de ces hommes, ces femmes et même ces enfants qui occupent les artères de la ville, de jour comme de nuit, pour se couvrir de la pluie et du froid glacial de l’hiver. Le jeune médecin, en effet, part à la conquête des âmes charitables afin de s’impliquer dans sa campagne pour assurer aux SDF un hiver chaud. S’investir dans les bonnes causes et l’altruisme n’a pas besoin d’un agrément ou de moyens colossaux, mais juste de la présence, d’un sens de partage et de responsabilité morale envers les personnes en détresse. Et ceci est prouvé, à vrai dire, par cet homme qui, en plus d’avoir prêté le serment d’Hippocrate, plaide la cause humanitaire. Chaque hiver, le problème des SDF refait surface à Alger et dans les grandes villes qui affichent leur agressivité vis-à-vis de ces marginalisés de la société, au vu et au su des passants, très affairés à rentrer chez eux pour retrouver confort et chaleur familiale. Le phénomène est inquiétant tant il semble être dépassé par toutes ces bonnes volontés des associations caritatives et bénévoles à travers les quartiers, de particuliers aussi ou encore des services de l’action sociale mobilisés, chaque hiver, pour apporter, un tant soit peu, de la chaleur dans le cœur des sans-domicile-fixe. Aujourd’hui, avec la crise économique, la démission de la famille, notamment vis-à-vis des personnes âgées ou des malades mentaux plus particulièrement, on assiste de plus en plus à la prolifération du phénomène des SDF. Parfois, on trouve même des familles entières livrées à l’enfer de la rue et à la morsure du froid.

Chaque hiver, il y a une mobilisation des services de la wilaya et de la protection civile pour secourir ces marginalisés à travers la distribution de repas chauds et des médicaments à ces derniers ou encore leur placement dans des centres d’accueil, mais ces mesures, en fait, n’arrivent plus à mettre un terme à ce fléau grandissant qui envahit nos villes et face auquel les autorités s’avèrent impuissantes. Il faut savoir qu’en 2018, au niveau de la seule wilaya d’Alger, pas moins de 14.000 sans-abris ont été placés dans le centre de Dely Ibrahim, dont 124 enfants et plus de 1.300 femmes. La ministre de la solidarité, de la famille et de la condition féminine a exhorté, il y a quelques jours, les autorités locales et de wilaya à multiplier les structures d’accueil pour les SDF, notamment durant l’hiver, déplorant le manque de «Samus sociaux» au niveau d’Alger.

Samia D.

Programme de solidarité à Tizi Ouzou

Un programme de solidarité a été mis en place pour la prise en charge des personnes sans abris au niveau de Tizi Ouzou, durant cette saison de grand froid, nous a fait savoir hier le directeur local de l’action sociale et de la solidarité, Achour Mehanni. Ce programme concernera une trentaine de personnes sans domicile fixe (SDF), dont une dizaine de femmes qui ont été identifiées et recensées à ce jour, a indiqué le DASS, tout en précisant que ces SDF identifiés seront désormais pris en charge sur le plan hébergement, restauration, médical et psychologique, tout au long de cette période hivernale. Ce dispositif de solidarité avec ces personnes sans abris a été mis en place par la wilaya de Tizi Ouzou, dans le cadre d’une commission de wilaya, présidée par le wali Mahmoud Djemaâ. Il regroupe la direction de l’action sociale et de la solidarité, la sûreté de wilaya, la Gendarmerie nationale, la santé, la Protection civile, le Croissant-Rouge algérien, a indiqué Achour Mehanni, tout en précisant que cette année, la commission est élargie au mouvement associatif activant dans le domaine humanitaire, notamment les associations des anciens scouts et «Djak El-Khir». La nouveauté pour cette année consiste aussi en l’inclusion de la ville de Draâ Ben Khedda dans ce plan de prise en charge des SDF, a tenu à souligner le DASS. Pour cette année, la direction de l’action sociale et de solidarité de la wilaya a bénéficié d’une louable contribution financière de l’ordre de 2 millions de dinars du ministère de tutelle, destinée à la prise en charge de la restauration des personnes sans domicile fixe, a encore fait savoir notre interlocuteur, en précisant que cette enveloppe financière est allouée dans le cadre du chapitre du financement partiel du ministère de la Solidarité nationale. Les sorties nocturnes par semaine débuteront à partir d’aujourd’hui et se poursuivront tout au long de cette saison hivernale, a fait part le DASS.

Les sans domicile fixe, qui seront identifiés et localisés lors de ces sorties, seront pris en charge en matière d’hébergement au niveau de la structure d’accueil relevant du secteur de la Solidarité nationale affectée provisoirement pour la prise en charge des SDF durant cette période hivernale, située au lieu dit les Chaâbane, à la sortie de la ville de Tizi Ouzou. D’une capacité d’accueil de 40 places, ce centre d’accueil provisoire des SDF est doté de tous les moyens nécessaires à l’accueil et hébergement des ces personnes en situation de détresse, à savoir les lits de camp, matelas, couvertures, couettes..., a encore assuré notre interlocuteur, en précisant que le centre a subi des travaux de réhabilitation et d’aménagement qui ont été effectués en collaboration les services de la communes de Tizi Ouzou qui sont eux aussi associés à cette opération humanitaire. Mêmes les services de la daïra y sont également associés, a-t-il indiqué. Des repas chauds, des couvertures et des effets vestimentaires seront également distribués à cette catégorie de personnes vulnérables, selon le responsable local de l’action sociale et de la solidarité. Au niveau des communes, la prise en charge des SDF sera assurée par les services sociaux des daïras et communes, ainsi que les cellules de proximité et de solidarité relevant de l’Agence de développement social (ADS). Ces cellules de proximité et de solidarité installées dans les communes de Beni Douala, Azeffoun, Mkira, Akbil, Azazga et Ath Boumehdi sont composées d’une équipe pluridisciplinaire, notamment de médecins et psychologues qui s’attelleront à identifier toutes les personnes sans domicile fixe en situation de détresse au niveau des communes de la wilaya. Par ailleurs, le wali a instruit les services de la santé de s’occuper de tous les malades mentaux errants dans les centres urbains, a fait savoir notre interlocuteur. Ces services de la santé sont ainsi dans l’obligation d’identifier tous ces malades mentaux et de les transférer vers l’établissement hospitalier spécialisé Fernane-Hanafi d’Oued Aïssi, pour y passer l’hiver et éventuellement bénéficier de soins spécialisés. En plus de cette attention particulière que leur porte l’autorité de wilaya par le biais de la DASS et ses partenaires, le peu de sans domicile fixe que compte la wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié aussi d’une solidarité agissante et permanente du mouvement associatif qui se mobilise pendant les période de froid et de neige pour leur prêter aide et assistance, et atténuer, ainsi, de leur souffrance qui n’est pas seulement physique, mais aussi morale, du fait de leur séparation avec leur famille.

Bel. Adrar