Ouverture de la semaine culturelle japonaise à Alger : Gastronomie et calligraphie au menu

La semaine culturelle japonaise, dans sa 3e édition, a été officiellement lancée, jeudi dernier à Alger. Des expositions riches sur la gastronomie japonaise sont au menu. L'Ikebana, autrement dit l'art de faire vivre les fleurs, et l'Origami, l’art du pliage de papier de l'artiste algérien Hafsi Ouahbi venu spécialement d’Oran, deux techniques qui ont conquis visiblement aussi l’assistance

La cérémonie d'ouverture a été organisée au Musée des Beaux-Arts où une séance de dégustation de Maki, Sashimi, Sushi et autres plats japonais a été proposée par le grand chef cuisinier japonais, Kenji Shimura.

L'ambassadeur japonais, S.E.M. Kazuya Ogawa, s’est réjoui de la tenue de pareille manifestation, qui démontre, de par l’importante présence du public, l’attachement de ces derniers à la culture nippone. «Le but de cet événement est de faire découvrir la culture de mon pays. A ce propos, nous avons fait en sorte que plusieurs activités puissent être incluses», a-t-il fait savoir avant d’ajouter que ces activités ne s’arrêtent pas à cette seule semaine culturelle. En effet, plusieurs autres activités sont prévues tout au long de l’année, poursuit-il, au niveau de sa chancellerie.

Il a, dans ce sillage, rappelé que le mois de juillet dernier une exposition portant sur la culture nippone s’était tenue au niveau du Palais de la culture Moufdi-Zakaria d’Alger. «Nous prévoyons aussi de faire venir des professeurs de langue japonaise pour faire découvrir notre littérature», a révélé S.E.M. Kazuya Ogawa avant de faire savoir qu’en 2020 une exposition de poupées japonaise est prévue dans plusieurs villes d’Algérie.

Le diplomate a, par ailleurs, exprimé son souhait de voir cette manifestation contribuer à jeter un pont d’une coopération plus soutenue entre les deux pays. Cette exposition de 5 jours sera également une occasion pour organiser des ateliers sur la calligraphie japonaise traditionnelle, outre un concours de la langue japonaise et des projections de films, et ce au niveau du Musée des Beaux-Arts, de l'ambassade du Japon et du Palais de la culture Moufdi-Zakaria.

L’ambassadeur du Japon a, d’autre part, mis à profit cette opportunité pour souhaiter la bienvenue aux Algériens désirant se rendre dans son pays à l’occasion des Jeux olympiques qui se dérouleront à Tokyo en 2020.

De son côté, Ahmed Amrane Tahar, un jeune étudiant en médecine qui a fait le déplacement depuis Biskra pour assister à cette manifestation, a indiqué être particulièrement passionné par la langue et la calligraphie japonaises, découverts grace à un ami. Ce jeune étudiant a exprimé sa satisfaction et révélé avoir été impressionné par le raffinement culinaire et vestimentaire des habitants de l’empire du soleil levant.

Pour rappel, la semaine culturelle japonaise à Alger se poursuit jusqu'à demain, 18 novembre.

Sami Kaidi