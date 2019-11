Portrait d’une poétesse courageuse : La vie au rythme de Souad Jaref

Souad Jaref, poétesse algérienne, originaire de la wilaya de Batna, a commencé sa vie de poétesse très jeune, plus précisément, à l’adolescence. Cette artiste est spécialisée dans la poésie en prose et a présenté son premier recueil de poésie -regroupant prés de 35 poèmes-, traitant de différents thèmes, inspiré de son propre vécu, ses sensations propres. Sa vocation, comme elle nous l’a précisé, se focalise sur trois aspects qui lui tiennent à cœur «la plume, la poésie et la patrie».

«Youbaatou el harfa minha » est son premier recueil publié récemment chez une maison d’édition égyptienne «Youssatiroune » et a été présenté lors de la 24e édition du Salon international du livre d’Alger. «C’est grâce aux encouragements de mes amis que j’ai eu le courage de faire la publication de mes poèmes», nous confie-t-elle, en ajoutant que «la peur de ne pas satisfaire » le grand public et « de ne pas être à la hauteur de ses attentes» la paralysée. Avec une modestie et une simplicité sans égal, des yeux expressifs et un sourire vif, Souad se donne à cœur joie de discuter avec ses fans qui viennent la voir pour une dédicace de son premier recueil de poésie, où même juste pour s’entretenir et avoir des explications sur tous les sujets de la vie quotidienne de la société. Ses poèmes sont claires, simples, parfois profonds, incrustés dans sa chair, son esprit et surtout le plus profond de son âme et son cœur. Dans cette œuvre, qui apparaît comme une quête assoiffée de la vie, on retrouve des thèmes récurrents, comme celui du dédoublement de l’identité multiple. Elle pose des questions directes, et attend des réponses immédiates. «Je suis une femme sensible, franche et rêveuse », disait-elle avec timidité. Sa poésie présentée dans ce petit recueil fait un jumelage entre l’amour de soi, de l’autre, d’un être cher, de la patrie... Elle parle aussi du mariage et de la deuxième femme dans la vie d’un homme, de la problématique de l’écriture, de la passion…

Quant au sentiment qu’elle éprouve après la publication de son premier «né», elle nous fait part d’un «sentiment sans égal, fort et émouvant». «Avant la publication, on se voit toujours loin de l’objectif tracé. On a toujours cette réticence de ne pas plaire aux lecteurs et de les décevoir. Mais après avoir vu le fruits de son travail entre leurs mains, on pousse enfin un grand soupir. Un autre sentiment s’installe, celui de la joie et surtout d’une responsabilité vu l’importance et l’ampleur de la plume».

Souad vie actuellement, à travers les sujets traités dans son œuvre, une audacieuse et courageuse approche qui, non seulement, revitalise une ancienne philosophie poétique, mais aussi restaure le pouvoir et la majesté de ce texte

poétique.

Kafia Ait Allouache