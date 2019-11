Parution aux éditions APIC/Quatifa : Transition et transformations sociales en Afrique du Nord

« En quelques décennies, les changements démographiques ont provoqué des bouleversements profonds dans les sociétés nord-africaines et ont modifié durablement la structure de leur population», estime Kamel Kateb dans la conclusion de son ouvrage récemment, Transition et transformations sociales en Afrique du Nord (paru aux Editions APIC/Algérie, Quatifa/France, 2019).

Chercheur démographe à Paris au sein de l’Institut national des études démographiques (Ined), l’auteur trace les grands aspects de «la déstructuration sociale», qu’il nomme aussi «désorganisation», à la lumière d’enquêtes sociologiques détaillées sur des pays de la zone : Algérie, Maroc, Tunisie et Egypte. Il éclaire, en sociologue et démographe, la question des «déstructurations» qui ont, en outre «neutralisé les mécanismes» traditionnels et acceptés dans les sociétés anciennes. Ces mécanismes «limitaient l’exercice de la violence en dessous d’un seuil où elle était relativement tolérable».

Les titres des chapitres donnent une idée des difficultés auxquelles font face nos sociétés : «les facteurs susceptibles de réduire les tensions sociales» ; «le droit de la famille face à l’ordre religieux» ; «un ordre social profondément remis en cause malgré les résistances» ; «un processus lent et difficile de sécularisation de la société» ; «les changements démographiques et leurs implications sociétales».

À propos de changements sociaux quant aux équilibres à venir, et des inquiétudes à ce sujet, on peut citer ce passage significatif d’un ouvrage par ailleurs passionnant jusqu’au bout des 260 pages : «En l’absence d’une vision globale et d’une maîtrise des mécanismes (politiques, économiques et anthropologiques) qui sous-tendent la période de transition, le coût humain engendré par d’éventuels soubresauts risque d’être très élevé».

L’auteur ajoute : Le passage d’une formation sociale à une autre n’est jamais le résultat d’une décision politique, même si une volonté politique soutenue peut y contribuer». Ce passage «résulte des changements qui s’opèrent dans les différentes composantes de la formation sociale et des pratiques sociales qui en découlent».

R.C.

‘‘Transition et transformations sociales en Afrique du Nord’’ de Kamel Kateb, Editions APIC/Qatifa. 260 pages.