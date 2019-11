Ils ont été projetés en hors-compétition : films courts messages cibles

Les films, projetés vendredi dernier, dans l’après-midi, à la salle Ibn Zeydoun de Riadh El-Feth, sont en hors-compétition. André Ravéreau et l’Algérie : Et le site créa la ville, de Jean Asselmeyer, est le premier documentaire diffusé. Le réalisateur, un ami de l’Algérie, est l’auteur de cinq documentaires sur l’Algérie.

Centré sur le travail de l’architecte, André Ravéreau, le film nous guide sur les pays de ce bâtisseur atteint par la grâce de l’Algérie comme dira Jean Asselmeyer. Le spectateur est guidé par la fille d’André Ravéreau, elle-même architecte. La caméra pose son décor sur la sublime ville de Ghardaia et son architecture. Basé sur les témoignages de maçons de la région et autres architectes, tout le travail de pionnier effectué par Audré Ravéreau est passé au peigne fin. Il est analysé et démontré par une caméra fouineuse, prête à nous convaincre du génie de cet homme séduit par l’environnement et le dépouillement de ces bâtisseurs du désert.

Le spectateur est convié ensuite à découvrir la citadelle d’Alger, la Casbah, sa structure au sein de la ville et sa somptueuse architecture. Le réalisateur ainsi que des spécialistes et des architectes en parlent avec savoir et un sens inouï de pédagogie. Deuxième documentaire au programme «Lettre à Obama», un film de 13mm que signe le talentueux, Mohamed M’Hamdi. Comme le Festival international du cinéma engagé inclut, à chaque édition, des films de la République Sahraoui et de la Palestine, il était attendu de voir des produits filmiques qui défendent ces causes sacrées.

«Lettre à Obama» est d’une sobriété manifeste. Pour évoquer ce qu’endure le peuple sahraoui, le réalisateur a estimé utile de l’informer au moyen d’une lettre comme si il l’écrivait à l’ONU. L’image et le son sont là pour traduire le quotidien ordinaire d’un peuple en errance depuis 1975. C’est suffisant pour que cette lettre audiovisuelle soit poétique et sensible à la fois simple et percutante. Bref cela vaut mille discours.

Enfin, troisième documentaire consacré à un musicien intitulé «Mohamed Bahaz, maâlem gnaoui» de Dominique Lavigne. C’est un voyage féerique sur le parcours de ce musicien hors pair. Première découverte, la musique gnaouie est aussi enseignée à Blida et à Mostaganem alors que nous pensions que cette musique nous venait exclusivement du sud du pays.

Mohamed Bahaz est né à Blida. Ayant perdu la vue, il est aidé dans le film par le peintre Denis Martinez, son ami, quand il déambule dans la ville des roses à la recherche de ses souvenirs d’enfance.

La réalisatrice filme cette plongée dans la ville et dans la vie du «maâlem» avec beaucoup d’amour et il en résulte alors beaucoup de poésie dans ce film très musical.

Abdelkrim Tazaroute