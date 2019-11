Euro-2020 : Gareth Bale a « plus de plaisir à jouer pour le pays de Galles »

Interrogé en marge des qualifications pour l'Euro 2020, Gareth Bale a déclaré, vendredi, avoir "plus de plaisir à jouer pour le Pays de Galles" qu'avec son club du Real Madrid. Bale n'a plus disputé la moindre rencontre avec le Real depuis sa blessure au mollet contractée le 13 octobre à l'issue du match nul contre la Croatie (1-1) dans lequel il avait d'ailleurs marqué. Sa décision de rejoindre la sélection galloise pour les derniers matches de qualification pour l'Euro 2020 contre l'Azerbaïdjan, hier, samedi, à Bakou, et mardi en Hongrie, a déjà suscité des commentaires acérés dans la presse espagnole. Et dire, vendredi, lors d'une conférence de presse, à Bakou, qu'il a "certainement plus de plaisir à jouer pour le Pays de Galles" ne risque pas d'apaiser les tensions.