Racisme : L’association des ligues crée un comité

L'association mondiale des ligues de football professionnel (WLF) a annoncé, vendredi, la création d'un comité contre le racisme, après de nouveaux incidents dans les stades dans plusieurs pays. "Les ligues ont exprimé leur inquiétude face au racisme dans le football. Déterminées à combattre cet insupportable phénomène, elles ont décidé de mettre en place un Comité de Lutte contre le Racisme composé de ligues et chargé de réunir toutes informations utiles auprès de ses membres, d'identifier les meilleures pratiques et d'émettre des recommandations", écrit le WLF (World Leagues Forum) dans un communiqué. Les incidents racistes émaillent régulièrement les rencontres dans de nombreux championnats, tandis que les institutions ne parviennent pas à endiguer le phénomène. Le Brésilien Taison du Shakhtar Donetsk ou l'Italien de Brescia Mario Balotelli ou l'Anglais de la Sampdoria Ronaldo Vieira ont récemment été victimes d'insultes racistes ou de cris de singe venant des tribunes. Le World Leagues Forum, dirigé par le Mexicain Enrique Bonilla et qui rassemble 40 ligues professionnelles, affirme, par ailleurs, son soutien à la règlementation des agents de joueurs, prévoyant notamment un plafonnement de leurs commissions, récemment adoptée par la Fifa.