Dans la lucarne : Une première pour les verts

Le football africain ne peut s’encombrer de certitudes. Il veut toujours du changement pour tenter des voies plus intéressantes et attirantes. C’est pour cela que cette discipline est aimée, pour ne pas dire choyée. En Afrique, ce sport a connu une nette évolution eu égard au nombre important de joueurs africains jouant à l’étranger. Certaines nations faute, peut-être, d’argent se contentent de joueurs locaux. Toujours est-il, cette politique n’en finit pas de porter ses fruits. C’est un peu le cas de la Zambie qui forme énormément de joueurs. on se rappelle l’accident d’avion, en 1994, qui avait décimé toute l’équipe hormis Kalusha Byalya. En dépit de cela, cette équipe a pu se reconstituer et être parmi les meilleures d’Afrique. Car la Zambie a toujours été une nation de football. On se rappelle encore avec Hervé Renard comment elle avait remporté la CAN 2012, organisée conjointement par le Gabon et la Guinée équatoriale. Ce fut la «grosse surprise» de cette CAN. Cette équipe, faut-il le mettre en exergue, a toujours constitué un «os» pour nos capés et les différents techniciens qui se sont mesurés à elle. Car chez les chipolopolos, on pratique un très bon football, mais aussi on use beaucoup du physique avec un engagement hors du commun, pour ne pas dire de l’agressivité. Ce sont des moyens qui lui permettent de ne pas se faire dominer ou encaisser beaucoup de buts. Toujours est-il, notre pays a toujours peiné pour venir à bout de cette équipe accrocheuse à souhait. Lors du mondial 2010, organisé par l’Afrique du sud, on les avait battus, avec Saâdane, en aller et retour en éliminatoires. Néanmoins, ce n’était pas toujours évident du fait que cette formation se reconstitue rapidement. Dernièrement, lorsque l’équipe nationale était sous la coupe de l’espagnol Alcaraz, à Lusaka, elle nous avait battus sur le score de 3 à 1. Elle avait récidivé à Constantine en l’emportant sur le score de 1 à 0. Par conséquent, elle avait prouvé qu’elle n’était pas à la portée du premier venu. A chaque fois qu’on est en face de cette équipe, ce n’est pas du tout facile. L’équipe de la Zambie s’est rajeunie avec un groupe qui s’est distingué au mondial des U2. On a tout reconstruit sur cet ensemble qui reste très compétitif sur tous les plans. Cette fois-ci, l’Algérie est championne d’Afrique, par conséquent, elle un statut à défendre. Les zambiens se sont déplacés avec la ferme intention de nous battre. Finalement, les poulains de Djamel Belmadi n’ont fait qu’une bouchée de cette équipe zambienne en lui plantant cinq beaux buts, dont un sur penalty. Djamel Belmadi est le seul technicien algérien à avoir infligé un tel score, considéré comme une «humiliation» par toute la presse de ce pays. Il faut dire que Belmadi est sur 16 matches sans défaite. Ce qui est énorme. En dépit de cela, certains, pour on ne sait qu’elles raisons, trouvent le moyen de faire leur «chichi» sur cette grande performance. Ils sont subjugués par le succès du Sénégal devant le Congo mais pas de celui de l’Algérie face à la Zambie. Pourtant, on a marqué des buts d’anthologie qui avait fait dire à la presse internationale que l’Algérie a remporté un succès facile. Nul n’est prophète en son pays. Toujours est-il, l’EN A et Belmadi savent où ils vont. «Les chiens aboient, la caravane passe» !

Hamid Gharbi