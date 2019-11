CRB 1 - ASO 0 : Le Chabab assure l’essentiel

Le Chabab de Belouizdad a donné la réplique, hier au stade du 20-Août (Alger), à l'ASO Chlef. Un choc des extrêmes comptant pour la mise à jour de la 6e manche du championnat de Ligue 1. Le CRB s'est imposé, non sans grandes difficultés, par la plus petite des marges. L'unique réalisation de cette partie très serrée est l'œuvre de Sayoud, en seconde période.

Le Chabab a démarré cette partie avec beaucoup de volonté et de détermination. En prenant d'emblée l'initiative du jeu à leurs compte, les joueurs du coach Amrani sont rapidement rentrés dans le vif du sujet. Repoussant leurs adversaires dans leurs tranchées, les camarades de Tariket n'ont pas tardé à se mettre en évidence. 3', la balle de Bechou a failli faire mouche. 7', d'un tir croisé, à la limite de la surface, trouve le poteau droit de Sahnoun. La balle a été légèrement déviée de sa trajectoire initiale par le portier. Le quart d'heure de vérité passé, le jeu s'est un peu plus équilibré. Évoluant dans une configuration tactique de prudence (4-4-2), avec un bloc équipe relativement bas, les visiteurs ont surtout opéré par des contres. 18', le centre tir de Benamrane est écarté en corner par le défenseur central Khali. Sur la balle arrêtée qui a suivi, Bensaïd manque de peu l'ouverture du score, d'une tête plongeante. La balle est passée tout près du cadre. Le CRB, avec un jeu plus élaboré, a multiplié les phases offensives, sans pour autant parvenir à déstabiliser le bloc défensif mis en place par l'ASO. Faute de rythme, les Algérois ont vu toutes leurs tentatives échouer. 30', la tête croisée de Bechou est bien captée par le gardien. Les choses vont se compliquer un peu plus, avec l'expulsion de Bouchar (37'), qui a écopé d'un second carton pour une faute grossière sur Djahel. Benkablia exécute le coup franc et voit sa balle repoussée par le poteau droit, alors que Gaya n'a pas du tout branché.

De retour des vestiaires, les protégés de l'entraîneur Amrani ont montré plus de détermination. Malgré leur infériorité numérique, les locaux n'ont pas hésité à se projeter vers l'avant. 51', le retournée acrobatique de Sayoud est bien stoppé par Sahnoun. 59', Khali reprend de la tête le coup franc de Hais, au point de penalty. La balle n'était cependant pas cadrée. 67', Sayoud donne l'avantage au siens. Le meneur de jeu belouizdadi, meilleur joueur sur le terrain, prend le dessus sur Dembelé, avant d'éliminer superbement l'autre arrière central Arab, d'un crochet intérieur et tromper en toute quiétude la vigilance de Sahnoun. Une ouverture du score logique pour le Chabab qui a fait l'essentiel du jeu, depuis la reprise. Après cette réalisation, les joueurs de Zaoui sont passés à l'attaque pour tenter de remettre les pendules à l'heure. 73', le heading de Benkablia effleure le poteau droit de Gaya. La formation de Chlef pousse dans les dernières minutes, mais ne parvient pas à revenir au score. Le Chabab remporte, tant bien que mal, une précieuse victoire qui lui permet de prendre provisoirement seul les commandes. Pour sa part, l'ASO demeure en position de second relégable.

Redha M.