Présidentielle: les 5 candidats signent la Charte d'éthique des pratiques électorales

Elaborée par l'Autorité nationale indépendante des élections, le document expose les principes directeurs et les pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral. La Charte a été signée par le président de l'ANIE, Mohamed Charfi ainsi que par les cinq candidats à la magistrature suprême du pays, respectivement MM. Abdelaziz Belaid, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Abdelmadjid Tebboune et Azzedine Mihoubi. A l'issue de la signature, M. Charfi a indiqué que la Charte initiée par l'ANIE, conformément aux dispositions d'une loi organique, "a été élaborée après concertations autour du principe et du contenu", estimant que sa signature par l'ANIE et les candidats à la présidentielle témoigne de "l'engagement de tous dans le processus de contribution à l'émergence de l'Etat consensuel.

