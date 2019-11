Hydrocarbures : Publication des décrets présidentiels validant des avenants de contrats d'exploitation

Cinq décrets présidentiels portant approbation d'avenants de contrats de recherche et d'exploitation des hydrocarbures au profit de la compagnie nationale Sonatrach et de ses partenaires ont été publiés au journal officiel n°67.

Le 1er décret porte approbation de l'accord d'opérations relatif au contrat du 17 janvier 2010 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé "Hassi Bir Rekaiz" ( blocs : 443 a, 424 a,414 ext et 415 ext ). Cet accord a été conclu à Alger, le 9 mai 2018, entre la société nationale "SONATRACH-S.P.A" et les sociétés " PTT Exploration and Production Public Company Limited" et "CNOOC Limited".

Le 2edécret porte approbation de l'avenant n 4 au contrat du 26 septembre 2004 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé " Isarène"(blocs : 228 et 229 a). Cet avenant au contrat a été conclu à Alger, le 4 janvier 2019 entre la société nationale" SONATRACH-S.P.A " et les sociétés "Petroceltic Ain Tsila Limited » et ½ Enel Global Trading S.P.A ".

Quant au troisième décret, il porte approbation de l'avenant n 1 au contrat du 18 septembre 2006 pour l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé "Djebel Bissa". Cet avenant au contrat été conclu à Alger, le 15 janvier 2019 entre l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale "SONATRACH-S.P.A".

Le quatrième décret porte approbation des avenants n 1 aux contrats du 20 mai 2015 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures. Ces avenants aux contrats ont été conclus à Alger, le 11 avril 2019 entre l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale " SONATRACH-S.P.A " sur les périmètres dénommés " Bir Berkine Sud", "Bordj Omar Driss II" , "Erg El Ouar " , " Gara Tisselit III" , "Hamra II ", "Oudoumé Ouest" , " Oued El Meraa" , " Tiaret " et " Timissit Est".

Le cinquième décret porte approbation de l'avenant n 8 au contrat du 25 mai1992 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé" Rhourde Yacoub" ( bloc : 406 a ). Il a été conclu à Alger, le 15 juin 2019 entre la société nationale ½ SONATRACH-S.P.A » et les sociétés" Compania espagnola de Petroleos (CEPSA)" et " Cepsa Algérie S.L ". Ces avenants de contrats approuvés seront exécutés, conformément