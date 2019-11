Agression contre la bande de Ghaza : L’Algérie condamne avec force

L’Algérie a condamné avec force «l’agression odieuse» de l’occupation israélienne contre la bande de Ghaza, laquelle a fait plusieurs victimes parmi les habitants de l’enclave palestinienne, réitérant sa pleine solidarité avec le peuple palestinien frère, a indiqué le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec force l'agression odieuse de l’occupation israélienne, laquelle a fait plusieurs martyrs et blessés parmi les habitants de la bande de Ghaza», a déclaré M. Benali Cherif. «Tout en dénonçant cette escalade dangereuse qui est une nouvelle violation commisse par l’occupation israélienne des chartes et lois internationales, nous réitérons notre entière solidarité avec le peuple palestinien frère et appelons la Communauté internationale à une intervention urgente, en vue de mettre un terme à ces agressions criminelles répétées à l’encontre du peuple palestinien désarmé», a conclu M. Benali Cherif.