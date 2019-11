Algérie - France : MM. Boukadoum et Chenine reçoiVENT la députée française Marielle de Sarnez

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, jeudi à Alger, la présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, Mme Marielle de Sarnez. Les discussions ont porté sur les sujets ayant trait à la coopération bilatérale et aux questions d'intérêt commun.

De même que le président de l'APN, Slimane Chenine a reçu mercredi la présidente de la Commission des Affaires étrangères avec laquelle il a abordé la relance de la coopération parlementaire entre les deux parties. Il a également été question de «relations bilatérales et du niveau de coopération dans divers domaines, outre la relance de la coopération parlementaire, notamment à travers la tenue de la 4e rencontre de la Grande commission parlementaire algéro-française».

Le rôle de la diplomatie parlementaire

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'APN, Abdelkader Abdellaoui s'est félicité, mercredi, lors de l'audience qu'il a accordée à la présidente de la Commission des Affaires étrangères, du rôle de la diplomatie parlementaire dans «la promotion de la coopération bilatérale à de hauts niveaux». M. Abdellaoui a affirmé que «les relations algéro-françaises sont privilégiées et le niveau de la coopération et de l'échange dans différents domaines a enregistré une dynamique remarquable», saluant «le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion de la coopération à de hauts niveaux et ce à travers la relance de tous les mécanismes disponibles», précise un communiqué de l'APN. A cette occasion, la présidente du groupe parlementaire d'amitié Algérie-France Amel Doura a rencontré Mme Marielle Sarnez. Elle a affirmé à ce propos que «l'Algérie s'apprête à organiser une échéance électorale importante pour permettre au peuple algérien d'exercer son droit constitutionnel et d'élire un président à la tête du pays en toute transparence et démocratie». Mme Doura a appelé au «renforcement des relations parlementaires» à travers le groupe d'amitié qui se veut, a-t-elle dit, «un outil de communication permettant l'échange de visites et d'expertises». Pour sa part, Mme Marielle Sarnez s'est félicitée des objectifs réalisés par les deux pays dans le cadre de leur partenariat au double plan économique et commercial, ajoutant que «les parlementaires des deux pays sont conscients de la nécessité de renforcer la voie de la coopération bilatérale».