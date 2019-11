DANS LA LUCARNE : Des hauts et des bas

Notre football a connu un certain arrêt forcé en raison des fameuses dates FIfA. Les compétitions locales s’arrêtent pour laisser place à la sélection nationale pour ses matches officiels comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021 qui aura lieu au Cameroun (Yaoundé). Là, on avait longuement disserté sur ce sujet surtout après le boycott par l’USMA du derby algérois contre le MCA. Ce dernier l’avait emporté par pénalités. Les usmistes avaient sorti un texte comme quoi il n’y a pas de compétitions durant les dates FIFA. La LFP avait exposé ce problème de jouer des matches en retard pendant ces dates au Bureau Fédéral qui s’était réuni en présence du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, le 30 septembre dernier à Ouargla. Cette mesure a été prise concernant les matches en suspens. C’est pour cette raison que la LFP avait organisé des matches en retard qui se sont tous joués sauf MCA-USMA pour les raisons que l’on sait. La LFP estime qu’elle a pris la meilleure décision lui permettant d’être à jour, et partant terminer le championnat national d’élite dans les temps. D’où la programmation du choc MCA-JSK au stade du 5-Juillet. La Ligue 2, par contre, a été reportée jusqu’à la saison prochaine. C’est-à- dire qu’on n’a pas voulu chambouler et ne pas respecter les recommandations de la FIFA et il a fermé les yeux concernant les matches en retard. Ceci dit, notre équipe nationale a eu à affronter ce week-end la sélection zambienne avec sa rudesse habituelle, elle qui a remporté la CAN 2012 organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Elle aura aussi à se mesurer, ce lundi 18 novembre, aux botswanais à Gaboronne. Les spécialistes n’ont pas compris ce rapprochement des dates entre un match et un autre. Car l’Afrique est loin d’être comparée à l’Europe au niveau de l’éloignement distances entre un pays et un autre. Parfois, vous pouvez passer plus de 24 heures dans un aéroport avant de rejoindre la ville où se déroulera le match officiel. Par conséquent, la FIFA devra prendre en considération le facteur de l’éloignement et surtout la disponibilité des moyens de transport. Ce n’est pas toujours évident de pouvoir trouver un avion disponible. De plus, il y a la correspondance qui peut durer dans le temps et le plus souvent elle reste aléatoire. La chance de notre sélection nationale, c’est qu’elle est transportée par des vols spéciaux d’Air Algérie. Ce qui lui facilite la tâche en lui permettant de rejoindre le lieu du match dans de très bonnes conditions, aussi bien pour l’aller que le retour. Le fait que ces moyens existent en étant sous la charge des pouvoirs publics, l’équipe nationale d’Algérie ne peut que réussir. C’est cela la rançon du succès. Sans une logistique au point vous ne pouvez arriver à rien. Les nombreux vols organisés par Air Algérie et le commandement de l’ANP, respectivement 28 et 09 vols avec des Boeing et Hercule, où on pouvait acheminer un nombre important de supporters algériens, ont énormément aidé le succès des verts en Egypte. On ne doit pas l’oublier !

Hamid Gharbi