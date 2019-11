Affaire USMA - NAHD : Belkaroui et Zerdoum, suspendus 3 matches

La commission de discipline de la LFP, qui s’est réunie jeudi en session ordinaire, a rendu son verdict dans l’affaire du match USMA-NAHD, émaillé par une bagarre entre joueurs. Le moins que l’on puisse dire est que le verdict a été sans appel pour deux joueurs qui ont écopé d’une lourde sanction. En effet, les joueurs Hicham Belkaroui (USMA) et Redouane Zerdoum ont écopé chacun de trois matches de suspension dont deux fermes et de 60.000 DA d’amende pour «provocation d’une bagarre générale après le coup de sifflet final (art. 67/5 code disciplinaire), lisait-on sur un communiqué publié jeudi sur le site internet de la LFP. La commission de discipline avait convoqué, lundi, plusieurs joueurs des deux clubs pour comparution. La CD les avait auditionnés chacun en aparté, mais, au final, seuls deux d’entre eux ont été suspendus, «après examen des pièces versées au dossier et aux rapports des officiels», a-t-elle précisé dans son communiqué.

Amar B.