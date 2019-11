Aggrey Chiyangi, sélectionneur de la Zambie : « Les Algériens ont fait la différence sur les balles arrêtées »

«Nous sommes venus à Alger avec l'intention de réaliser un bon résultat. Nous nous sommes préparés en conséquence. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme nous l’avions prévu. Nous sommes bien rentrés dans le match. Nous étions bien en place et nous avons beaucoup gêné cette équipe algérienne. Malheureusement, nous avons encaissé un but sur balle arrêtée à la fin de la première période. Cela ne nous a pas vraiment déstabilisés puisque nous avons abordé la seconde mi-temps avec des intentions plus offensives pour essayer de revenir au score. Le deuxième but, par contre, nous a fait beaucoup de mal. C’était le tournant du match. Certains joueurs de la sélection ont parlé, avant le match. Ils ont annoncé une victoire. Malheureusement, on ne peut connaitre le résultat d’un match qu’à sa fin. D’autre part, il est tout à fait normal qu’on aborde toujours une rencontre dans le but de la gagner. On ne se met jamais dans l’état d’esprit du perdant. Ce n’est que le premier match des qualifications. Il reste encore cinq rencontres à disputer dans le groupe. Nous allons travailler dur pour redresser la barre. Cette défaite nous a permis de tirer quelques enseignements et de mieux cerner les lacunes dont souffre l’équipe. On doit réagir dès le prochain match face au Zimbabwe, pour rester en course.»

R. M.