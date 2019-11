Djamel Belmadi, Sélectionneur de l’Algérie : « Content de débuter ces éliminatoires par un succès »

«La première période de cette rencontre fut difficile à négocier, face à un adversaire qui a évolué avec un bloc équipe bas. Par ailleurs, mes joueurs se sont distingués par un excès de précipitation. Nous avons débloqué la situation grâce à une balle arrêtée. Il faut savoir que dans le football mondial, les balles arrêtées c’est pratiquement 50% des buts inscrits. C’est dire l’importance de ces phases de jeu. Aujourd’hui, nous en avons profité. C’est tant mieux pour l’équipe. Nous n’avons pratiquement jamais encaissé de buts sur balles arrêtées, non plus. Cela prouve que nous avons beaucoup progressé dans ce genre de situations de jeu. A la pause, j’ai dit à mes joueurs de prendre le temps de bien préparer les phases offensives et de bien s’appliquer. Nous avons ainsi montré un meilleur visage en seconde période. Surtout que nos adversaires du jour ont laissé un peu plus d’espace, en se montrant un peu plus joueurs», a déclaré Belmadi, visiblement soulagé et content avec ce succès, avant de poursuivre : «Je suis content pour Soudani. Il signe son retour par un but. Ce n’était pas évident pour lui, surtout à son âge, de revenir au plus haut niveau après une blessure aux ligaments croisés. Il a beaucoup travaillé pour être là aujourd’hui. Durant les trois jours du stage, il a montré de l’envie. C’est pour toutes ces raisons que je l’ai fait rentrer dans ce match. A l’image du reste de l’équipe, Belkebla, qui exulte en championnat de France depuis le début de saison avec son équipe, a eu un bon rendement. Je suis par ailleurs content pour Belaili, auteur d’une belle prestation. D’autant plus qu’il vit une situation difficile avec son club en Arabie Saoudite. Quant à Delort, je sais qu’il voulait aussi jouer. Les changements se sont faits sur de petits détails. Il sait très bien qu’il compte pour cette équipe. Cependant, je dois avouer qu’aujourd’hui, j’ai un problème de riche. Il y a de la qualité offensive dans cette sélection où le choix n’est pas souvent évident. Cela dit, je ne m’en plains pas. A propos du record d’invincibilité de 17 matchs, je n’ai pas particulièrement focalisé dessus. Je salue les joueurs d'avoir battu le record. C’est au fil des rencontres qu’on a commencé à me dire qu’on était proche d’un record historique. Je remercie les joueurs, car c’est grâce à eux que cela a pu se réaliser. Pour le prochain match de cette phase des poules, nous allons au Botswana pour chercher la victoire. Je ne change pas de philosophie. Quand j’aborde une rencontre, c’est pour l’emporter. Cela dit, les émissaires qui se trouvent déjà à Gaborone nous ont annoncé que le terrain est pratiquement impraticable. Ont doit adapter notre jeu en conséquence pour atteindre notre objectif.»

R. M.