éliminatoires de la CAN-2021 (Groupe H – 1re journée) : Algérie 5 – Zambie 0

L’Algérie a frappé fort, à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la phase des poules de la CAN-2021, prévue au Cameroun. Jeudi soir à Blida, les champions d’Afrique ont largement disposé de la sélection zambienne.

Les camarades du capitaine Mahrez, qui, faut-il le souligner, sont sur un nuage depuis quelques mois, se sont imposés par le score fleuve de 5 à 0. Pourtant la situation a tardé à se débloquer. Face à des Chipolopolo assez bien organisés sur le terrain et évoluant avec un bloc équipe relativement bas, les poulains du coach Belmadi ont eu beaucoup de mal à imposer leur rythme et leur jeu. Evoluant dans une configuration tactique portée sur l’offensif, les Verts ont dû attendre les dernières minutes du premier half pour enregistrer la première occasion nette de la partie. 42’, Mahrez élimine deux défenseurs d’un crochet intérieur, à la limite de la surface de réparation, avant de revenir sur son pied gauche et obliger le portier Nsabat à se coucher pour repousser le cuir en corner. 43’, Bensebaini, idéalement placé au point de penalty, s’élève plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête le corner de Belaili. Une ouverture du score qui a complètement modifié la physionomie de la rencontre. De retour des vestiaires, les joueurs de Chiangy, qui avaient surtout favorisé le jeu de contre pour tenter de surprendre leurs adversaires, ont été contraints de sortir de leur coquille et de prendre plus de risques pour essayer de revenir à la marque. 53’, Mulenga alerte une première fois M’bolhi. 62’, le tir de Kangwa passe tout près du cadre. Les Zambiens se projettent de plus en plus vers l’avant et laissent des espaces. 68’, sur un contre rapide, Belaili se joue de la défense zambienne, avant d’être mis à terre par l’arrière-centre Chaongo, en plein surface. L’arbitre de la rencontre, l’Ethiopien Tessema, n’hésite pas à désigner le point de penalty. Bounedjah se charge d’exécuter la sentence et double la mise. Un coup de massue pour les visiteurs, qui ont compris que les carottes étaient cuites. Dans le dernier quart-d’heure, Belaili, incontestablement homme du match, se débarrasse superbement de Mwape sur le côté gauche, avant de trouver la lucarne opposée de Nsabata. Il scelle ainsi le sort de cette confrontation. Son remplaçant fait de même. 85’, longtemps absent pour blessure, Soudani signe son retour en inscrivant le quatrième but. Profitant d’un cafouillage dans la surface, l’attaquant de l’Olympiakos (Grèce), glisse intelligemment le cuir dans les filets face à un portier observateur. Dans les arrêts de jeu, Bounedjah signe son doublé du jour d’une magnifique pichenette. C’est le coup de grâce. Une belle victoire, même si elle a tardé à se dessiner. Les poulains du coach Belmadi prolongent ainsi leur série d’invincibilité à 17 matchs et battent le record détenu par feu Kermali. Lundi à Gaboone, l’EN sera confrontée au Botswana pour le compte de la seconde journée de la phase des poules de ces éliminatoires.

Redha M.