L’USM Bel-Abbès à la recherche du déclic

Décidément, la pression des résultats à l’USM Bel Abbès risque d’engendrer des instabilités administrative et technique au sein du club. L’USM Bel Abbès occupe la douzième place avec 10 points. Un classement qui ne devrait pas satisfaire les fans de ce club historique fondé en 1933, et qui compte dans son palmarès deux coupes d’Algérie et une super coupe, ainsi qu’une grande base de supporters, férus des couleurs Vert et Rouge.

Ayant pris la responsabilité du club après le départ de Younes Ifticen, le coach Abdelkader Yaiche a vécu des journées de victoire, et d’autres moins radieuses. Les Vert et Rouge ont réalisé récemment leur première victoire à domicile face à la JSK sur le score de deux buts à un suite à plusieurs résultats négatifs comme les défaites face au CRB et CABBA et le match nul concédé face au NAHD. Cette dernière victoire face aux Canaris est une bouffée d’oxygène pour les Abbasis qui espèrent un déclic afin de remonter dans le classement de championnat et se réconcilier avec les supporters qui attendent beaucoup d’exploits, notamment après le sacre de la coupe d’Algérie en 2018.

La défaite de samedi face à l’ESS laisse planer le doute au sein de l’équipe qui n’arrive pas à développer son jeu attrayant habituel. Les protégés d’Abdelkader Laiche auront à se rattraper aujourd’hui, à partir de 16h, au stade Bologhine, face au souffrant le Paradou Athletic club qui occupe la dernière place du championnat. Les Abbasis ont la nette intention de surprendre le PAC et de réaliser une autre victoire à l’extérieur des bases comme cela a été le cas lors des déplacements à Chlef et Biskra. Abdelkader Laiche devra trouver la formule adéquate pour revenir de la capitale avec un résultat positif, il sera privé des services de deux joueurs importants, à savoir Benmoussa et Hamzaoui.

