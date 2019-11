Ligue 1 (10e journée) : Le MCA se complique l’exIstence

La JSK a remporté les trois points du classico du championnat, mercredi soir, au stade du 5 Juillet, face au Mouloudia d’Alger sur le score de trois buts à zéro.

Les Canaris ont fait match plein face au leader du championnat en l’emportant avec l’art et la manière face à une équipe du Mouloudia totalement à côté de la plaque et pourtant toutes les circonstances d’un grand match de football étaient réunies au stade olympique pour cette affiche qui a rassemblé une foule nombreuse au sein des deux galeries. La première mi-temps a été assez équilibrée, notamment avec des tentatives de scorer dans les deux camps mais sans pour autant trouver le chemin des filets. Le Mouloudia d’Alger a été contrait de procéder à deux changements obligatoires au premier half suite aux blessures de Chamseddine Harrag et d’Ayoub Azzi, qui seront remplacés respectivement par Walid Derrardja et Farouk Chafai. En seconde période, les Kabyles ont démontré dès les premières minutes la ferme volonté d’infliger au doyen le premier revers de la saison en s’installant au camp mouloudéen. Rezki Hamroune tire et Chaàl renvoi au corner, suivi d’un autre corner qui débloque la situation en faveur des Verts et Jaunes. En effet, Abdelwahid Belgherbi, bien placé au deuxième poteau, se démarque et s’élève plus haut que tout le monde pour mettre le ballon au fond des filets. Les locaux ont par la suite tout essayé pour remettre les pendules à l’heure, mais les pluies battantes qui se sont abattus sur le stade du 5 juillet à partir de la 50e minute ont rendu la tache extrêmement difficile pour les 22 acteurs. Le MCA a incorporé l’avant-centre Samy Frioui à la place de Brahimi pour plus de solutions offensives, mais la pelouse gorgée d’eau a chamboulé les stratégies techniques des joueurs, ajoutant à cela la précipitation des Verts et Rouges pour revenir à la marque, ce qui a laissé d’énormes espaces derrière, profitant à Hamroune d’inscrire le second but sur penalty après une bourde du keeper Mouloudéen. Le Mouloudia d’Alger sombre corps et âme et tente vainement d’inscrire un but afin de se relancer dans la partie. Les Protégés de Velud ont été bien lucides et appliqués, avec le développement d’un jeu collectif en un seul bloc, ajoutant à cela l’ascendant psychologique. La fin de la partie a été chaotique pour le Doyen après avoir encaissé un troisième but par le billet de Bensayah qui lobe le portier mouloudéen Farid Chaàl, auteur d’une prestation au dessous de la moyenne. La bataille tactique a été remportée par le technicien français Hubert Velud qui a su aligner le 11 adéquat pour détrôner le Mouloudia sur ses bases. Les Kanaris ont fait preuve de beaucoup d’engagement sur le terrain. Ils ont fermé les issus aux tentatives algéroises avec une grande concentration et application devant les buts. Ayant purgé son dernier match de suspension, le coach du MCA Bernard Casoni a suivi le match depuis la tribune officielle, laissant la responsabilité à son entraîneur adjoint Hakim Malek.

Kader Bentounès