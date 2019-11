GRAND ANGLE : Le prix de la dépendance

Les Américains exigent de la Corée du Sud, pays à qui ils assurent protection et sécurité par une forte présence militaire, d’augmenter leur contribution annuelle afin de pouvoir maintenir le contingent sur place. Selon Washington, la révision à la hausse du «loyer» perçu par les Américains vise à «compenser le coût de la défense». Face à la menace nord coréenne, du moins ce qui est perçue comme telle, Séoul n’aura certainement d’autre choix que mettre la main à la poche et de payer plus. Beaucoup plus. Selon la presse américaine, l'administration américaine demanderait à Séoul de multiplier sa contribution par 5 à près de 5 milliards de dollars par an. L’accord qui lie la Corée du Sud et les USA est renégocié chaque année. Et Donald Trump ne cesse de répéter que les alliés des Etats-Unis doivent désormais payer plus pour leur sécurité. «C'est une alliance très forte que nous avons, mais la Corée du Sud est un pays riche et elle peut et doit payer plus pour aider à compenser le coût de la défense», a indiqué le ministre américain de la Défense au cours d'une conférence de presse à Séoul tenue hier à Séoul. Il est certain aussi que le même discours est tenu avec les autres alliés dans d’autres régions du monde. En Corée du Sud, quelque 28.000 soldats sont présents. Une présence qui remonte à la fin de la guerre de Corée en 1953 et qui s’est achevée par un armistice et non un traité de paix. Mais la menace nord coréenne est-elle vraiment réelle ? D’autant que ces derniers mois une «détente» semble caractériser les relations entre les deux Corée. Dès lors pourquoi ne pas tirer profit de cette nouvelle situation et tenter justement de conclure ce traité de paix qui mettra un terme définitif à la guerre ? Si le traité de paix est signé Séoul n’aura plus besoin de se mettre sous le parapluie militaire américain. Aussi elle n’aura plus à s’acquitter de la redevance exigée en contre-partie par Washington. Il est en effet, difficile de croire que la Corée du Nord s’attaquera à la Corée du Sud même si Pyongyang adopte parfois un discours belliciste. Le monde a changé et la Corée du Nord aussi. Et le recours à l’option militaire pour régler un différend est une solution qui n’a plus la côte.

Nadia K.