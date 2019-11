Agression israélienne contre Ghaza : Un cessez-le-feu précaire

Israël a de nouveau frappé hier des cibles du Djihad islamique dans la bande de Ghaza, signe de la fragilité de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur la veille, après deux jours de violences ayant fait plus d'une trentaine de morts dans l'enclave palestinienne.

L'armée israélienne a visé "des cibles terroristes du Djihad islamique dans la bande de Ghaza", a-t-elle annoncé dans un message WhatsApp, après avoir indiqué qu'au moins sept roquettes, dont deux tard jeudi soir, avaient été tirées depuis la bande de Ghaza vers Israël malgré le cessez-le-feu. Le raid a fait au moins deux blessés côté palestinien, qui ont été hospitalisés, selon le ministère de la Santé à Ghaza. Pour tenter de freiner la nouvelle spirale de violence, l'émissaire de l'ONU pour le Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, avait piloté avec l'Egypte —qui dispose d'une forte influence sur Ghaza et de relations officielles avec Israël— une médiation en vue d'une "désescalade urgente". L’accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à 05h30 locale (03h30 GMT) dans la bande de Ghaza, ont indiqué une source égyptienne au fait de la médiation et un haut responsable du mouvement de résistance, Djihad islamique. Cet "accord de cessez-le-feu intervient à la suite des efforts de l'Egypte" et a reçu l'aval "des factions palestiniennes incluant le Djihad islamique", a indiqué ce haut responsable égyptien cité par l'AFP. Selon ce responsable, l'accord stipule que les factions palestiniennes doivent aussi s'assurer d'un retour au calme à Ghaza et de "maintenir la paix" lors de manifestations. De son côté, l'occupant israélien, doit aussi arrêter les hostilités et "s'assurer d'un cessez-le-feu" lors des manifestations de Palestiniens. Une source au sein du Djihad islamique a confirmé l'accord. A Ghaza et pour s'assurer du maintien de ce moment de répit, les manifestations de la "marche du retour", dénonçant le blocus israélien de Gaza et plaidant pour le retour des réfugiés palestiniens sur leurs terres, ont été annulées vendredi dans la bande de Ghaza. Dans le cadre de ce mouvement de protestation, entamé au printemps 2018, au moins 311 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens, la majorité le long de la ligne de démarcation établie par Israël. Peu avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, dans la nuit de mercredi à jeudi, huit membres d'une même famille palestinienne, dont cinq enfants, ont été tués dans une frappe israélienne à Deir al-Balah. Selon l'armée israélienne, un commandant du Djihad islamique à la tête d'une cellule chargée d'orchestrer des tirs de roquettes sur Israël, Rasmi Abou Malhous, en était la cible et a été tué. Le groupe islamiste armé a toutefois affirmé que cet homme était "connu comme une personne affiliée" à lui mais "n'était pas un de ses commandants". Ces décès portent à 34 le nombre de morts dans les frappes israéliennes qui ont visé depuis mardi la bande de Ghaza.

R. I.