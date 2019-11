NOUVELLES DE Constantine

Pôle intégré de Retba

Livraison de 1.425 logements en mars 2020

Agriculture

La production de nectarine en nette augmentation

La production de nectarine réalisée au titre de la saison agricole 2018-2019 s’est "sensiblement" accrue, atteignant 29.680 quintaux contre 27.521 quintaux recensés la saison précédente 2017-2018, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction des services agricoles (DSA). "La maîtrise, par les agriculteurs, de l’itinéraire technique de la production, l’utilisation des techniques modernes de l’irrigation et le traitement de certaines maladies de façon opportune", sont les facteurs qui ont favorisé l’amélioration "qualitative et quantitative" de ce genre de production, a précisé le chef du service de la production agricole et d’appui technique au sein de la DSA, Djamel Benseradj. La culture de nectarine est concentrée dans les communes des zones Nord et Sud-Est de la wilaya, à Hamma Bouziane et El Khroub qui ont réalisé respectivement 7.520 quintaux (q) et 3.100 q de ce fruit, a-t-on noté, relevant que plus de la moitié de la production des fruits de saison estimée cette année à 55.100 quintaux représente la production de nectarine. La même source a indiqué que le rendement moyen de la production agricole de la saison 2018-2019, cultivée sur 333,19 hectares, a atteint cette année 166 q/ha contre 157 q / ha lors de la campagne 2017-2018. L'augmentation de la surface productive et les bonnes conditions climatiques, marquées par l'absence de chutes de grêle, ont contribué à l'augmentation de la récolte des fruits à noyaux dont également 9.675 q de prunes représentant 17% de la récolte globale, ont précisé les services de la DSA. La wilaya de Constantine s’est également initiée à la culture d'autres variétés fruitières comme la poire et la pomme, où des quantités respectives de 11.205 et de 8.712 q ont été jusqu’à présent enregistrées, selon les dernières statistiques établies par les responsables locaux de ce secteur.

Les souscripteurs à la formule location-vente de l’agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) qui ont opté pour le pôle intégré de Retba, situé sur le territoire de la commune de Didouche-Mourad, ne cessent de se manifester ces derniers temps afin d’attirer l’attention des autorités publiques sur la situation inextricable dans laquelle ils se retrouvent, d’autant plus que leurs pairs de l’unité de voisinage 20 de la nouvelle ville Ali- Mendjeli ont reçu les clefs de leurs appartements il y a des mois de cela. En effet, si une partie des 6.000 unités est déjà prête, l’installation des réseaux d’énergie électrique et gazière se trouve à chaque fois reportée par les oppositions des propriétaires des terrains par lesquels doivent passer ces derniers, ce qui a induit un grand retard dans la livraison des logements. Après plusieurs tentatives de règlement à l’amiable, les autorités de la wilaya ont fini par adresser un dernier avertissement audits propriétaires, les sommant de ne plus entraver la progression des travaux. C’est lors d’une sortie sur le site opérée la semaine passée que le chef de l’exécutif, Abdessamie Saïdoun, a instruit le président de l’APC de Didouche-Mourad de trouver au plus vite une solution à cette situation, sous peine de faire intervenir la force publique. Il faut rappeler que le premier délai de livraison annoncé était le mois de juin 2016, et concernait un premier quota de 2.000 unités. Depuis, les souscripteurs ont appris à prendre leur mal en patience, espérant investir rapidement leurs nouvelles habitations, d’autant plus que le gros du travail a déjà été fait. En mars passé, le directeur général de l’AADL, Saïd Rouba, s’était rendu à Retba, à l’invitation du wali de Constantine, et avait promis qu’une partie des logements serait prête pour l’été. De son côté, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, en visite début août à Constantine, avait avancé comme délai la fin de l’année en cours. Le dernier engagement en date des autorités est la livraison de 1.425 unités avant la fin du premier trimestre 2020. « Je ne pourrais fixer une date précise qu’après la pose des réseaux d’électricité et de gaz et la mise en service de la station de traitement d’eau potable», a assuré M. Saïdoun aux souscripteurs mécontents.