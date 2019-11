évocation : Abdallah Menaï la voix du Souf

Un maître de la tradition orale, appelé communément «sahraoui» ou «bédouin». Cette musique populaire qui constitue une part importante de la sensibilité culturelle des Bédouins qui était bien traduite dans les chansons de cet interprète, où il exprime à travers ses chants, les sentiments, l’espoir, les aspirations du désert dans lequel il accorde une place prépondérante. Il a notamment, chanté la femme, le pays. Ce qui lui a donné une grande notoriété, ainsi que le respect de son public, en Algérie ou ailleurs. Ses chants accompagnés d’une instrumentation rudimentaire, flûte en roseau (gasba), large tambourin (bendir) et percussion longiline (guellal) ont fait sa réputation. Abdallah Menai naquit en 1941 à Oued Souf la ville des mille coupoles. Cette période était particulièrement éprouvante pour sa famille du fait de la 2e Guerre mondiale, où le pays dans son ensemble, et cette région en particulier, a connu de grandes difficultés sociales. Son père Ali Menai, modeste travailleur, décide de s’installer à Tunis en 1948 dans le but d’assurer à sa famille une subsistance modeste. Abdallah grandit au sein de la société tunisienne, s’abreuvant de sa culture et de son histoire. Il se rend compte de la similitude identitaire entre les deux peuples, mais surtout du patrimoine lyrique qui l’intéresse déjà dès son jeune âge. Le principal trait de caractère qui va le distinguer durant cette période de sa jeunesse, sera la mémorisation entière du Livre sacré. Son intégration au sein du groupe des Scouts musulmans algériens de Tunisie, lui permet de connaître la plupart des chants nationalistes qui mettaient en valeur la lutte de Libération. Cette importante activité lui fait prendre conscience du fait colonial, et les pires atrocités subies par le peuple algérien. Il découvre durant cette période, cette capacité à interpréter des chants engagés, mais ceux aussi, du terroir qu’il avait emmagasinés dans sa mémoire. La mort de son père en 1959 et son inhumation au cimetière El Djelaz de Tunis, va le marquer à jamais, car il deviendra aux côtés de sa mère le soutien de famille par excellence. Abdallah Menai décide de partir et de s’installer à Paris, dans le souci de mieux subvenir aux besoins de sa famille.

Il intègre le monde musical au sein de l’émigration et réussit à activer en qualité de musicien dans le cadre du programme de l’Amicale des algériens en Europe. C’est en 1970 qu’il retournera définitivement dans sa terre natale à Oued Souf pour y vivre au milieu des siens. Travaillant le matin dans son atelier de forgeron, il se consacre au cours l’après-midi à la musique et au chant soufi exclusivement. Au contact des groupes locaux, Abdallah affine ses cordes vocales, ajuste sa zorna et s’exerce dans toutes les ritournelles connues dans l’histoire de la région. 1976 sera l’année de sa consécration à travers le territoire national par le biais de la Télévision nationale. Son chant, son jeu de la zorna et sa gandoura blanche deviennent le symbole de ce grand interprète et du chant soufi en général. Un étendard qu’il brandira en Algérie, en Tunisie et à travers le monde. Sa participation en duo avec Hiyam Younès est une des illustrations de son immense talent. La population d’Oued Souf le lui reconnaît parfaitement. Ya Ghania, Ya bent el ardjoun, Ya elli tehabouna sont les titres succès de son répertoire.

Kafia Ait Allouache