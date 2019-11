Tiaret : Noureddine Maârouf, lauréat du concours « Sawt Waâed »

Le jeune Noureddine Maarouf a remporté le premier prix du concours de chant "Sawt Waaed" (voix prometteuse), dont la finale a eu lieu jeudi dernier à la maison de la culture Ali-Maachi de Tiaret.

Les deuxième et troisième places de ce concours sont revenues aux jeunes Abdelkader Belkheir et Khaled Fawzi Bensalem, a indiqué le membre du jury, Ahmed Zitouni, estimant que "toutes les voix ayant participé à ce concours sont prometteuses et auront un avenir sur la scène artistique avec des voix distinguées".

Les jeunes ont été évalués par un jury composé d'artistes et musiciens professionnels. Le lauréat de "Sawt Waaed", Noureddine Maarouf, a exprimé sa joie pour ce titre inattendu eu égard à la forte concurrence, annonçant qu'il va chanter avec l'orchestre "Wissal" de Tiaret dans les prochains jours.

A noter que la phase qualificative de ce concours, qui s'est déroulé le 19 octobre dernier, a vu la participation de 40 jeunes.

Au programme de la finale, une soirée artistique est animée par le jeune Hakim et Noureddine Tayebi, un diplômé de l'école "Alhan wa Chabab" originaire de la wilaya de Tiaret. L'orchestre "Wissal", le réalisateur Noureddine Zerrouki auteur du court métrage Synapse détenteur du prix de l'Autruche d'or au festival international de Nouakchott (Mauritanie), les artistes Faycal Boukhetache, lauréat du premier prix au festival de la chanson chaabi à Sétif et le dramaturge Mohamed Amine Abdessamad qui a décroché le premier prix au festival du théâtre des jeunes à Constantine ont été honorés à cette occasion.