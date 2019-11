10e Fica : Remise des prix aux lauréats et hommage à Moussa Haddad

Le film documentaire 143, rue du Désert du réalisateur algérien Hassen Ferhani et The Tower (Wardi), une fiction du Norvégien Mats Grorud ont remporté les grands prix du jury en clôture jeudi dernier à Alger de la compétition du 10e Festival international du cinéma d’Alger qui a rendu un hommage au réalisateur Moussa Haddad. Les jurys des trois catégories compétitives à ce festival, dédié au film engagé, ont remis les distinctions aux lauréats lors d’une cérémonie marquée par un hommage appuyé à l’un des grands cinéastes algériens, Moussa Haddad, disparu en décembre dernier. Un documentaire rétrospectif retraçant le parcours du réalisateur du film culte du cinéma algérien, Les vacances de l'inspecteur Tahar, et sa riche filmographie, à été projeté en présence des membres de la famille de Moussa Haddad (1937-2019). Le jury de la catégorie documentaires, présidé par le cinéaste Saâd Khiari, a attribué son Grand prix à 143, rue du Désert, un long métrage de 100 minutes qui s’intéresse à la femme algérienne à travers un portait de Malika, gérante d’un petit commerce dans le désert algérien. A l’envers de l’histoire, documentaire de la Serbe, Mila Turajlic, a remporté le Prix spécial du jury, alors que Sur les traces de Mamani Abdoulaye de la réalisatrice nigérienne Amina Abdoulaye Mamani s’est vu attribuer une "mention spéciale". Le Grand prix de la catégorie long métrage de fiction est revenu à Wardi (The Tower), un film d'animation (coproduit par la Norvège et la Palestine), qui raconte l’histoire d’une famille de réfugiés palestiniens au Liban. Concernant les courts métrages, autre catégorie compétitive de ce 10e Fica, le jury présidé par l’actrice Mouni Bouallam, a attribué son Grand prix à Facing Mecca du réalisateur suisse Jan Eric Mack. Le jury a également décerné des mentions d’encouragement aux films algériens Felfel Lahmar de Saâdia Gacem, Hadi Hiya de Youcef Mahsas ainsi qu’une mention spéciale à Une histoire dans ma peau de Yanis Kheloufi. Pour sa part, le public a plébiscité Paysages d’automne, une fiction de Merzak Allouache, La Bolduc du Canadien, François Bouvier, Sotra d’Abdellah Aggoune, La fausse saison de Menad Embarek et encore 143, rue du Désert, primé également de la médaille Ghandi, une distinction décernée par le Conseil international du cinéma, de la télévision et de la communication audiovisuelle (Cict).

A l’issue de la remise des prix, un documentaire Inocencia du réalisateur cubain, Alejandro Jil, a été projeté au public. D’une durée de 78 mn, Inocencia revient sur l’exécution des huit étudiants en médecine, événement douloureux survenu à La Havane en 1871. Les projections hors compétition se poursuivent vendredi et samedi avec à l’affiche Les enfumades du Dahra et André Ravéreau et l’Algérie : Et le site créa la ville, un documentaire consacré à l’architecte français qui a passé une grande partie de sa vie en Algérie. Ouvert le 7 novembre dernier, le 10e Fica a mis en compétition dix-huit films entre documentaires et fictions.

Yuli et Karma, projetés à l’avant-dernier jour

La veille, les longs métrages espagnol Yuli et égyptien Karma ont été projetés, dans le cadre du 10e Festival international du cinéma d’Alger (Fica). Réalisé par Iciar Bollain, Yuli raconte la vie et l'œuvre du danseur cubain Carlos Acosta. Pour l'aider à échapper à la misère, Pedro Acosta, le père de ce jeune Cubain surdoué et au caractère imprévisible l'incite à étudier la danse dans les meilleures écoles de son pays. L'adolescent rebelle renâcle, puis s'exécute. Quelques années plus tard, il deviendra une star du Royal Ballet de Londres. Dans Yuli, Iciar Bollain retrace le parcours du célèbre danseur cubain Carlos Acosta qui incarne son propre rôle dans la fiction. Le film dresse, néanmoins, le portrait de ce danseur atypique, farouchement attaché à sa terre natale. Dans ce film, écrit par le scénariste Paul Laverty (époux de la réalisatrice), le danseur Carlos Acosta joue le rôle de Carlos le quadragénaire, Edilson Manuel Olvera le rôle de Carlos Acosta enfant et Kevyin Martinez celui de Carlos Acosta jeune. Santiago Alfonso interprète le rôle de Pedro Acosta, père du danseur. Née en 1967 à Madrid, la réalisatrice et scénariste, Iciar Bollain, a commencé sa carrière en tant qu'actrice à l'âge de 15 ans. Au début de 1991, elle fonde une maison de production. En 1996, elle réalise son premier film Coucou, tu est seule ? qui a eu un grand succès dans son pays. Sa dernière œuvre Yuli a participé à plusieurs festivals et a été plusieurs fois primée. La deuxième partie de la soirée a été réservée au long métrage égyptien Karma (2018) réalisé par Khaled Youssef. Ce film qui traite des disparités ethniques, religieuses et financières qui divisent la société, raconte l'histoire d'"Adham", un homme d'affaires musulman qui veut raser les bidonvilles du Caire pour récupérer les terrains et y construire des résidences luxueuses et qui rencontre dans un rêve "Watani", un chômeur chrétien qui souhaiterai prendre sa place. La trame du film prend une toute autre allure lorsque les deux personnages échangent leur rôles et chacun d'entre eux tente, alors, de changer l'aspect négatif de l'autre. Ce long métrage a été interprété par les acteurs Amr Saad, Ghada Abdelrazak, Khalid El Sawi, Maged El Masri et Dalal Abdelaziz. Né en 1964, Khaled Youssef était l'assistant du célèbre réalisateur égyptien Youssef Chahine. Il a écrit avec lui le scénario de plusieurs de ses films. Après une rupture avec le cinéma depuis 2011 pour avoir intégrer le monde de la politique en tant que député parlementaire, Khaled Youssef a renoué, l'an dernier, avec le septième art à travers avec sa dernière œuvre Karma.

