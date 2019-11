Premier salon national de la photo artistique à Sétif : « Mon Pays, Patrimoine et tourisme »

«Mon pays, patrimoine et tourisme», c’est sur ce thème qu’est organisé, depuis jeudi dernier à Sétif, le premier Salon de la photo artistique, qui a débuté jeudi à la maison de la Culture Houari-Boumediène, en présence des autorités locales et de nombreux jeunes adeptes de cet art, venus de toutes les wilayas, pour mettre en exergue leurs capacités en la matière et tous ces sublimes portraits vivants de l’Algérie sous ses différentes facettes.

Pour cette première du genre, les responsables de la maison de la culture n’ont donc pas hésité à opter d’emblée pour une dimension nationale et réserver de grands espaces à ces 20 jeunes photographes professionnels venus de chaque coin du pays avec leurs meilleures œuvres pour montrer la richesse inestimable de notre patrimoine archéologique et, dans des couleurs diverses, du noir et blanc somptueux aux réalités de l’Algérie profonde, sans fard mais suffisamment belles pour exprimer la dimension de tous ces paysages touristiques que recèle notre pays et qui sont autant d’arguments qui plaident en faveur de la consolidation de la destination Algérie.

Comment sinon apprécier à leur juste valeur tous ces portraits souvent donnant l’impression d’avoir été peint d’une main de maître et se fondent dans une symbiose, alliant toutes ces touches des Aurès, du Sahara dans son immensité, du M’zab ou de la Kabylie, d’une mer bleue qui n’en finit pas et ces mille et une expressions de femmes voilées de M’laiet d’un temps, de vieux artisans à l’œuvre, les mains rugueuses mais détenant dans chaque doigt les secrets d’un patrimoine ancestral débordant. Autant de réalisations, auxquelles l’œil avisé ne peut rester insensible en parcourant aussi toutes ces civilisations qui se sont succédé dans notre pays depuis la nuit des temps, de Ain Lahnèche qui est venue bouleverser l’histoire de l’humanité à ces témoignages vivants de Cuicul la romaine qui a accueilli au premier jour de ce Salon qui s’étale sur 3 jours, les participants. Une initiative d’autant plus intéressante qu’elle regroupe aux côtés de ces photographes professionnels, de jeunes amateurs fiers de leurs œuvres premières et visiblement heureux d’aller à la conquête des secrets de leurs aînés au moment où cette vaste exposition est consolidée par des ateliers dont celui de la photographie de la maison de la culture. Excursions sur des sites touristiques à l’instar de celui d’oued el Bered, ateliers pratiques, immersions dans ce monde des civilisations au musée national d’Archéologie et des Communications dont celle qui traite de «ce qui est permis et ce qui ne l’est pas dans la photographie» donnée par l’officier de police Aissani Abdelwahab ainsi que d’autres activités non moins importantes, étoffent ce Salon à l’issue duquel les participants seront honorés.

F. Zoghbi