Conjoncture : Une fiscalité juste et équitable

On ne peut pas affirmer que la réforme du système fiscal national n’a pas fait ses preuves mais, il est juste d’admettre toutefois que, des dysfonctionnements et des déséquilibres dans la structure de l’impôt persistent de même que persistent des insuffisances dans le dispositif de recouvrement de cette ressource vitale pour l’économie du pays. La démarche du gouvernement pour la refonte de la politique de la fiscalité s’inscrit par conséquent dans une logique d'équité et de justice sociale. Beaucoup plus, elle s’inscrit dans la dimension économique visant à collecter les ressources nécessaires pour assurer une couverture progressive des dépenses de fonctionnement par les revenus de la fiscalité ordinaire et, à réduire la dépendance du budget de l’Etat envers la fiscalité pétrolière. Une stratégie qui devra avoir comme fondement le consentement à l’impôt. Un principe sur lequel est basée d’ailleurs la réforme préconisée par le gouvernement et qui consiste à promouvoir le civisme fiscal. En fait, cette initiative est appelée à s’accompagner de méthodes mais aussi d’avantages et d’incitations, au demeurant indispensables au bon fonctionnement du système. Dans cette optique, un équilibre est à rechercher entre la simplification des formalités et des procédures et l’allègement de des engagements fiscaux. Il s’agira également d’améliorer la qualité des services fournis par l’administration fiscale pour faciliter le paiement de l’impôt, notamment en matière d’information et de communication. Le plan d’action qui sera élaboré sur la base d’une analyse de l'état de recouvrement des droits de l'Etat, tous types confondus vise par conséquent à optimiser le niveau de recouvrement de l’impôt, d’autant plus que ce dernier « demeure loin du niveau escompté, relevant un cumul des arriérés au titre des années précédentes» relevait le ministre des finances lors de la réunion du gouvernement tenue mercredi dernier. Une défaillance qui s’explique par « nombre de lacunes relatives principalement au déficit enregistré en matière de ressources humaines et matérielles et au retard accusé dans la numérisation des services fiscaux» expliquait M. Mohamed Loukal. Une situation qui affecte lourdement l’économie nationale d’où ce besoin urgent de revoir le système de recouvrement des taxes et impôts pour palier les failles et dysfonctionnements existants. Aussi, l’effort devra être axé sur les moyens de juguler le phénomène de l'évasion fiscale qui « a atteint un niveau inacceptable», devait reconnaître le Premier ministre, M. Noureddine Bedoui. Dans ce contexte très difficile financièrement, et où le recours au financement non-conventionnel demeure encore une option, l'Etat reste déterminé à œuvrer pour réaliser cet objectif qui cadre avec la restructuration des régimes fiscaux prévue dans le projet de loi de finances 2020 visant à consacrer le principe d'égalité fiscale. Des mesures susceptibles de simplifier davantage le régime fiscal notamment dans le chapitre relatif aux professions libérales et d'améliorer la rentabilité de l'impôt forfaitaire unique, en plus de corriger certains aspects d'injustice fiscale à l'égard des citoyens, en limitant l'IFU aux petits commerçants par exemple. L’accent a été mis par le DGI sur « l'impératif de revoir les exonérations fiscales, en maintenant uniquement celles qui prouvent leur rentabilité et leur impact positif sur l'économie nationale «. Kamel Aïssani a fait part, dans ce contexte, d’un travail en cours pour renforcer les capacités humaines et logistiques de la direction des impôts pour plus d'efficacité dans le recouvrement fiscal, précisant que la valeur des recouvrements cumulés restants depuis des années a dépassé le 5.400 milliards de dinars. A partir de là, il devient aisé de saisir l’impératif de refonte de tout un système qui reste indissociable des réformes économiques structurelles devenues incontournables pour l’Algérie. Pour cause, on a tendance aujourd’hui à parler de l’économie fiscale pour situer l’importance du rôle de l’impôt, non seulement en termes de revenus et de répartition, mais aussi, d'emploi, et de croissance, voire d’orientation globale du développement économique.

D. Akila