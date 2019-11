Banques islamiques : Accélérer la promulgation du cadre juridique

L’importance «d’accélérer la promulgation du cadre juridique pour la banque islamique» a été soulignée mercredi à la clôture d’un séminaire international sur «les défis du financement des investissements dans l’environnement économique contemporain», organisé à l’université de Tébessa. Les participants à cette rencontre scientifique de 2 jours ont appelé le législateur algérien à urger la mise en place des cadres juridiques de la banque islamique et encourager l’orientation vers ces établissements financiers «pour l’intérêt général». L’importance de former et de mettre à niveau la ressource humaine dans ce domaine, permettra de faciliter les transactions et la mise en place d’un système informatique conforme aux standards internationaux pour ces banques apportera à ces instances l’efficacité souhaitée, ont encore souligné les participants à ce séminaire international. Les intervenants ont appelé à la délivrance de chèques islamiques, comme une formule de financement dans les importantes transactions financières et d’investissement notamment celles concernant les grands projets du gouvernement. L’importance de créer des établissements d’appui et d’accompagnement aux banques islamiques a été mise en avant par les participants qui ont préconisé l’installation d’un réseau d’affaires encourageant le financement islamique basé sur les dispositions de la Charia. A noter que la salle de conférence «Malek Bennabi» de l’université de Tébessa a abrité ce premier colloque international de deux jours, organisé par la Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion de l’université Larbi Tebessi en coordination avec le laboratoire de l’entrepreneuriat du même établissement de l’enseignement supérieur.