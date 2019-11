Le Cread ouvre le débat sur l’entrepreneuriat féminin : Entre acquis et manque à gagner

L’équation de l’entrepreneuriat féminin est truffée d’inconnues. Les chiffres officiels traduisent, en partie, la complexité de la question. En 2018, indique l’ONS, le poids des femmes dans le chômage était de 32,4%. Parmi les femmes chômeuses, les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur représentent 56,5%, alors que cette catégorie ne représente que 14,2% pour les hommes.

À ce sujet, le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement tiendra, le 21 novembre à Alger, une journée d’études sur cette problématique avec la participation d’un panel d’experts. Outre la présentation de l’ouvrage «Entrepreneuriat féminin en Algérie, une réalité en construction», d’importantes thématiques seront abordées. Il est question de «l’entrepreneuriat et gouvernance des PME», «l’entrepreneuriat féminin, un objet de recherche scientifique», «l’entrepreneuriat féminin, entre croissance et décroissance, quelles sont les raisons», «les obstacles et les freins à l’entrepreneuriat féminin», «l’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin», ainsi que «le profil des femmes entrepreneures, trajectoires et talents». Analysant le phénomène, le Dr Abderrahmane Abedou, directeur de recherche au Cread, et un des intervenants de ladite journée d’études, souligne que l’entrepreneuriat féminin en Algérie est frappé par un double paradoxe. D’un côté, dit-il, «on relève un engouement croissant des femmes à investir la voie de l’entrepreneuriat. A ce titre, on a observé des itinéraires multiples de femmes qui investissent l’entrepreneuriat avec différentes trajectoires qui ont été souvent concrétisées, en grande partie, grâce à l’appui des dispositifs publics d'aide à la création d’entreprises qui ont offert de réelles opportunités à certaines femmes de se projeter dans le parcours entrepreneurial». L’autre paradoxe de l’entrepreneuriat féminin, ajoute l’universitaire, «réside dans la fragmentation du paysage institutionnel et l’incohérence de ses actions». Malgré l’existence d’un tissu dense d'encadrement de l'activité entrepreneuriale, enchaîne-t-il, les observations du marché de l’entrepreneuriat montrent des dysfonctionnements importants. D'abord, au plan de «la coordination et de la concertation entre les différentes strates macro, méso et micro pour la mise en œuvre de politiques publiques cohérentes en matière de développement de la création d’entreprise». Ensuite, ces incohérences ont généré des «pratiques discriminatoires envers les femmes, notamment leur exclusion des sphères économiques, surtout dans l’accès équitable aux différents marchés». Dans la même optique, le Dr Abedou affirme que «le leadership politique, tant au niveau local qu’au niveau central, ne travaille pas pour faire émerger des success-story de femmes et/ou des modèles de réussite qui pourraient disséminer une image positive de la femme entrepreneure au sein de la société. L’exclusion des entreprises gérées par les femmes de la sphère économique est un fait reconnu ; notamment dans les facilitations d’insertion dans les chaines de valeur de donneurs d’ordres».

Fouad Irnatene