Disponibilité des médicaments : La tutelle promet une année 2020 sans pénurie

Le marché du médicament a enregistré, ces trois dernières années, une rupture de stock récurrente concernant plus particulièrement des médicaments traitant des maladies chroniques, telles l’asthme et les pathologies cardiovasculaires.

Face a cette situation, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière s’est engagé à résoudre le problème, en assurant récemment la disponibilité de 59 produits figurant parmi les médicaments en rupture, dont 52 sont fabriqués localement.

Toujours dans l’optique de rassurer les patients et des professionnels de la santé, le département de Miraoui a annoncé dans un communiqué rendu public, ce jeudi, que des mesures ont été prises pour la disponibilité des médicaments au cours de l'année 2020.

Le ministère a indiqué, dans ce sens, que les dispositions prises ont permis déjà le traitement de 50% des demandes et l'ensemble des dossiers seront finalisés et libérés la fin de ce mois de novembre, notant ainsi que le traitement de ces demandes a débuté deux mois avant les délais habituels comparativement aux programmes prévisionnels d'importation des médicaments pour l'exercice 2019. Il a été question également d’un contrôle en forme de l'état des stocks en médicaments et le placement des commandes auprès des fournisseurs par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), ce qui va permettre la disponibilité des médicaments pour une période de plus six mois.

Le même communiqué note qu’à moyen terme, le ministère de la Santé, en collaboration avec une commission technique composée des départements ministériels concernés, envisage des mesures de facilitation des investissements dans le domaine des produits pharmaceutiques, à travers la révision de l'arrêté de 2008 concernant le cahier des conditions techniques d'importation des produits pharmaceutiques.

Il faut dire que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, s’est engagé à prendre des sanctions contre les parties à l’origine de la perturbation et de la pénurie des médicaments au niveau national, et assuré que des mesures seront prises à leur encontre.

Une commission de veille a été mise en place à cet effet, composée du directeur général de la pharmacie, du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine, des distributeurs de médicaments, du Conseil national de déontologie et des producteurs. Elle se chargera du suivi hebdomadaire de la situation au niveau national. Des instructions ont été aussi données, pour installer des annexes au niveau des wilayas, dans l’objectif de mener des visites d’inspection et l’identification des dysfonctionnements dans la chaîne de distribution.

Miraoui a, par ailleurs, reconnu l’inefficacité du programme annuel de distribution de médicaments, d’où la nécessité d’identifier les dysfonctionnements dans la chaîne de distribution pour les traiter avec la collaboration de tous les partenaires.

Le contrôle de la mise en œuvre des engagements des importateurs et des producteurs sera également accentué, dans le cadre du plan d’action entrepris par la tutelle qui a mis en garde les importateurs qui n’ont pas honoré leurs engagements.

Pour les produits dits mixtes issus de la fabrication locale et de l’importation, l’évaluation et le contrôle porteront sur les engagements des fabricants locaux. Toute défaillance constatée sera palliée par des mesures appropriées, y compris des importations d’appoint supplémentaires.

S’agissant des produits exclusivement fabriqués localement et déclarés en rupture ou sous tension, les fabricants concernés seront interpellés et mis en demeure à l’effet de prouver que leurs engagements sont honorés, faute de quoi des mesures palliatives seront mises en œuvre.

Sarah Benali Cherif