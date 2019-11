Amendement du code de procédure pénale

Les membres de l’APN ont aussi adopté le projet de loi modifiant le code de procédure pénale. Ce texte s'inscrit «dans le cadre de la poursuite des efforts consentis par le gouvernement pour la préservation des deniers publics en consolidant le cadre juridique de lutte contre la criminalité et la corruption, à travers l'abrogation des dispositions à effet négatif sur la mise en mouvement de l'action publique et son exercice par le ministère public, d'une part, et celles faisant obstacles à la Police judiciaire, lors de l'accomplissement de ses missions, d'autre part».

Ce texte, qui vient ainsi amender l'ordonnance 66-155 de juin 1966 portant code de procédure pénale, a introduit une révision de la mise en mouvement de l'action publique pour les crimes en lien avec les deniers publics, ainsi que les attributions et missions des officiers de la Police judiciaire relevant des services militaires de sécurité. De même qu’il prévoit également «le contrôle par la chambre d'accusation de l'activité des officiers de Police judiciaire, notamment par la révision des mesures mises en place portant habilitation des officiers de Police judiciaire à l'exercice effectif des attributions liées à cette qualité». Dans son allocution, à l’issue du vote de ce texte, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a déclaré que le projet de code de procédure pénale «instituera une nouvelle ère qui favorisera la rupture avec les anciennes pratiques, la poursuite de la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et la préservation des deniers publics». Il a également affirmé que les dispositions contenues dans ce texte sont à même de permettre «aux autorités chargées de la lutte contre la criminalité d'assumer leurs missions en matière de recherche et d'investigation sur les crimes commis, ester en justice leurs auteurs, renforcer l'efficacité de la Justice dans la lutte contre la criminalité, consolider la participation de la société civile dans la moralisation de la vie publique et vulgariser les valeurs de probité, de transparence et de responsabilité dans la gestion des deniers publics». Il prévoit également «le renforcement de la sécurité, de la paix, de la stabilité et du développement dans le pays, en comblant tous les vides en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, en consacrant la suprématie de la loi et en y associant toutes les composantes de la société dans la protection des deniers publics», a ajouté le ministre.

En somme, ce même texte de loi garantira «l'efficacité pénale, à travers la libération et la levée des contraintes sur la mise en mouvement de l'action publique dans les crimes inhérents aux deniers publics». Le nouveau code de procédure pénale vise, également, «le recours au travail, conformément aux règles et principes consacrés dans la loi visant le renforcement de la préservation des deniers publics et la lutte contre le crime financier», est-il mis en relief. «Il s'agit là des objectifs ayant poussé à la levée des contraintes qui ont longtemps affecté les missions de la Police judiciaire des services militaires de sécurité, suite à la réduction de son rôle dans la recherche et les investigations», a-t-il affirmé.

S. G.