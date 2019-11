Projet de loi régissant les activités d’hydrocarbures : Un acquis important

Le projet de loi régissant les activités d'hydrocarbures a également été adopté par la majorité des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors de cette plénière.

Le ministre de l’Énergie a déclaré, à l’issue du vote, que «l'adoption de ce projet de loi est un acquis important pour toute l'économie nationale, et non seulement le secteur, en ce sens qu'elle renforce le rôle de l'État dans la promotion de l'économie nationale et la valorisation des ressources nationales, qui contribuent aux revenus nécessaires à même de garantir la sécurité énergétique». Poursuivant ses propos, M. Arkab a souligné que cette adoption «consolide la détermination du secteur à œuvrer davantage à réunir toutes les conditions nécessaires et le climat propice à la relance de ce secteur vital et stratégique au pays». Il a également soutenu que «l'exploration de nouvelles réserves pétrolières et gazières est devenue une nécessité impérieuse et urgente, pour l'Algérie, d'où la nécessité d'un cadre juridique adéquat».

Ce texte vise l'augmentation des capacités de production et la préservation du niveau des exportations, notamment pour le gaz naturel, en adéquation avec les prévisions économiques du pays à long terme, et ce en vue de garantir le financement de l'économie nationale et de satisfaire la demande locale croissante sur l'énergie. Il est question aussi de «contribuer au renforcement de la sécurité énergétique au plan international, en consacrant des volumes additionnels à l'exportation, dans le cadre du respect des contrats de livraison et des engagements de l'Algérie vis-à-vis des partenaires étrangers, outre la prospection de nouveaux marchés». Il s’agit d’un projet de loi qui tend à adapter l'activité de la Sonatrach aux données du marché mondial du pétrole et à la féroce concurrence imposée par les grands producteurs.

M. Arkab : « La nouvelle loi sur les hydrocarbures, porteuse de deux messages substantiels. »

Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a relevé que les dispositions de la loi régissant les activités des hydrocarbures sont porteuses de deux messages substantiels pour les investisseurs et la communauté nationale, qui les invitent à contribuer à la valorisation des ressources dans le cadre du principe gagnant-gagnant. «Nous sommes appelés à œuvrer à l'exploitation et à la valorisation de nos ressources, en consentant davantage d'efforts d'exploration, en multipliant nos réserves en hydrocarbures et en drainant les revenus nécessaires au développement durable, et à la réalisation de la sécurité énergétique dans le cadre du principe gagnant-gagnant, sans pour autant porter atteinte à la souveraineté nationale», a notamment déclaré M. Arkab.

Le ministre a mis l’accent sur l’impérieuse nécessité d'encourager l'investissement en matière d'hydrocarbures et d'accroître les recettes via Sonatrach, seule ou en partenariat avec des compagnies étrangères dotées de grandes capacités financières et technologiques. Pour ce qui est des engagements relatifs à la satisfaction de la demande sur le marché national et au contrôle rigoureux, le ministre souligne que «Sonatrach a connu récemment une grande mutation, à travers son plan stratégique visant à accéder, en force, au monde des nouvelles technologies, de l'innovation et du numérique».

Le ministre fait remarquer, par ailleurs, que «cette loi devrait hisser, à l'avenir, les recettes de l'État, créer de nouveaux postes d'emploi à travers les activités issues des investissements, et satisfaire la demande croissante sur les produits pétroliers, et partant améliorer les conditions de vie».

Le ministre a également qualifié l’adoption de ce texte par les députés d’«acquis majeur pour l'économie nationale», en ce sens qu'il conforte le rôle de l'État dans la promotion de l'économie nationale et la valorisation des ressources locales à même de garantir les revenus indispensables pour la sécurité énergétique.

L'adoption de ce projet de loi, poursuit le ministre, traduit également la détermination du ministère de l'Énergie à doubler d'efforts pour réunir les conditions nécessaires et le climat propice à la relance de ce secteur vital et stratégique, d'autant que l'exploration de nouvelles réserves pétrolières et gazières est une nécessité impérieuse et une urgence pour l'Algérie, d'où «l'impérative mise en place d'un cadre réglementaire appropriée».

S. G.