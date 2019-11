Commentaire : Les contours d’une démarche pragmatique

Les questions sociales et économiques continuent à bénéficier d’une attention particulière et d’un suivi rigoureux par les pouvoirs publics. D’importants dossiers sont examinés et étudiés chaque semaine, au cours des réunions du gouvernement présidées par le Premier ministre. Après les débats et les avis donnés par des membres de l’Exécutif sur la question objet d’examen et de traitement, le Premier ministre intervient pour trancher et annoncer des décisions pertinentes et pratiques. Cette intervention du premier responsable de l’Exécutif est suivie par une série d’instructions adressées aux responsables du secteur concerné, pour assurer la mise en œuvre et le suivi de l’application des mesures prises sur le terrain.

Cette semaine, c’est l’épineux et très sensible dossier relatif au recouvrement fiscal qui a été au centre des débats. Il a fait l’objet d’un examen approfondi, au cours de la réunion du gouvernement de mercredi. Durant cette réunion, le ministre des Finances a présenté une communication sur le plan de travail préparé par son département articulé autour des mesures et actions à engager sur le terrain, pour garantir la réussite des opérations de recouvrement des droits de l’État. Ce plan est élaboré par la commission interministérielle décidée et créée sur instruction du Premier ministre et dont la direction avait été confiée, en octobre dernier, au ministre des Finances. Le rapport du ministre met en avant les améliorations enregistrées dans le recouvrement, mais des résultats qui restent insuffisants par rapport à l’objectif tracé, et ce en raison du manque des effectifs.

Intervenant à la fin des débats, le Premier ministre a tenu à souligner l’impérieuse nécessité de «dresser un tableau de la situation du système national de recouvrement des taxes et impôts, pour pallier ces dysfonctionnements et grandes pertes affectant l’économie nationale, vu le faible niveau de recouvrement fiscal». Tout en considérant que «l’évasion fiscale a atteint un niveau inacceptable», le Premier ministre a tenu à afficher l’engagement et la détermination de l’État «à réhabiliter, à moderniser et à humaniser l’Administration fiscale, et à mobiliser toutes les ressources matérielles et humaines pour réaliser cet objectif, étant donné qu’elle est au cœur du processus de réforme et de développement de l’économie nationale». À l’issue des débats, le ministre des Finances a été instruit et chargé d’approfondir la réflexion sur cette question, et de présenter des propositions, dans le cadre d’un plan global et général sur la refonte du système fiscal.

Ce dossier fera l’objet, une nouvelle fois, d’un examen et sera étudié à l’occasion de la présentation de la stratégie nationale portant réforme du secteur de la fiscalité. Il s’agit en fait de mûrir la réflexion et d’approfondir la discussion, pour aboutir à la mise en place des mécanismes et procédures efficaces qui garantiront un meilleur fonctionnement du secteur et recouvrement optimal des droits, taxes et impôts de l’État.

Cette réforme s’impose comme une urgence et une priorité, notamment dans la phase économique actuelle. La nouvelle démarche économique, qui s’appuie sur la rationalité des dépenses et la rigueur budgétaire, doit être accompagnée par la recherche d’autres sources et recettes financières, pour poursuivre le processus du développement économique en cours, dont le recouvrement des taxes et impôts. Une action qui va certainement permettre d’augmenter sensiblement les recettes de l’État, pour faire face aux difficultés induites par la chute des recettes générées par le secteur des hydrocarbures, sérieusement affecté par l’instabilité des prix du pétrole sur le marché international.

M. Oumalek