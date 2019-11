Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé, jeudi dernier à Alger, que la création du Commissariat national aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique permettra de faire face aux obstacles et aux difficultés entravant la mise en œuvre, sur le terrain, du programme national en la matière.

«La mise en place de ce commissariat vient en réponse aux difficultés et aux obstacles ayant été enregistrés lors de la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique», a indiqué M. Bedoui, dans une allocution, lue en son nom par le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, lors de la cérémonie d’installation du Commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Ces difficultés, a-t-il précisé, consistent en le manque de coordination entre les différents secteurs, l’insuffisance en termes de compétences techniques et la non-conformité des modes de financement actuels, ajoutant que ce commissariat «constituera une force de proposition à la disposition des Pouvoirs publics en vue d’opérer les changements dynamiques devant être introduits pour être au diapason du développement technique, technologique, scientifique et économique». «Huit ans après le lancement du programme national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, il s’est avéré que sa mise en œuvre est entravée par plusieurs obstacles et difficultés dont le financement, l’insuffisance en matière de compétences techniques locales et le manque de coordination entre les différents secteurs», a-t-il expliqué. Il a ajouté, à ce propos, que «la diversité des acteurs dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique outre la complexité des missions à assumer pour atteindre les objectifs stratégiques fixés par l’Etat, requièrent une coordination efficiente et cohérente entre les différents secteurs». Indiquant que cette coordination va permettre de déterminer les moyens disponibles notamment les expertises nationales, le Premier ministre a fait savoir que «l’Etat devait, dans le cadre de l’instauration d’une coordination multisectorielle entre les différents acteurs, créer une instance nationale jouissant des prérogatives nécessaires pour s’acquitter de ces missions». Il s’agit, a-t-il dit, du commissariat national aux Energies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Mettant en avant les activités assurées par cette nouvelle instance, M. Bedoui a affirmé que le développement des énergies renouvelables et des mesures de l’efficacité énergétique constituait une «alternative à la sécurité énergétique dans le développement économique, la préservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique». «Le commissariat aura pour mission de définir une stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et d’assurer une coordination des efforts nationales en vue de mettre en œuvre les programmes adoptés par le pouvoir politique en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Le Commissariat œuvrera également à assurer le soutien nécessaire aux parties prenantes institutionnelle et économique en termes de formation et d’encouragement de la recherche, du développement des informations scientifiques et techniques sur les énergies renouvelables», a ajouté M. Bedoui. Le Premier ministre a rappelé que les autorités publiques algériennes ont adopté en février 2011 un programme national aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique à l’horizon 2030 dans le cadre de la planification de l’avenir énergétique en Algérie eu égard «à la demande croissante en énergie à l’effet d’amener le pays à diversifier ses ressources énergétiques et partant assurer l’avenir des générations montantes». «L’objectif attendu à travers ces programmes est d’assurer la sécurité énergétique de notre pays et de créer à long terme une dynamique pour le développement économique par la relance des industries sources de richesse et de postes d’emploi permanents et la préservation de l’environnement ainsi que la lutte contre le changement climatique», a-t-il dit. Et d’ajouter «les capacités énergétiques dont jouit l’Algérie notamment l’énergie solaire, nous permet d’agir pour introduire les énergies renouvelables dans le bouquet énergétique et contribuer à répondre aux besoins du marché national accru en électricité, préserver nos ressources des hydrocarbures, assurer des milliers d’emplois directs et indirects et économiser des quantités considérables de gaz qui seront exportées à l’étranger permettant d’assurer des revenus supplémentaires importants à l’Etat». Dans ce cadre, le Premier ministre a rappelé les mesures prises par le gouvernement en vue de mettre en œuvre ces programmes qui consistent essentiellement en la création d’une Caisse nationale des énergies renouvelables et la mise en place d’un cadre juridique et des dispositions réglementaires devant examiner les conditions d’obtention de privilèges aux structures de production d’électricité à travers la promotion des énergies renouvelables ou la production commune, outre la mise en place des mécanismes encourageant la production des énergies renouvelables à travers lesquels sera garanti l’achat de la production pendant 20 ans pour les installations des énergies solaires et éoliennes.

A ce propos, M. Bedoui a appelé M. Yassaa à «relever le défi en vue de développer les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique étant donné que l’Algérie aspire à réaliser un bouquet énergétique pour diversifier les sources de l’énergie et ne pas dépendre uniquement du gaz pour produire l’énergie électrique alors qu’elle peut exploiter toutes les ressources dont elle recèle notamment l’énergie solaire pour produire cette substance vitale et orienter le gaz à des activités ayant une plus-value pour développer l’économie et créer de nouveaux postes d’emploi. Le Commissariat des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique est dirigé par un commissaire désigné par décret présidentiel et un conseil d’administration composé des représentants de différents secteurs activant dans ce domaine, a-t-on rappelé. Le Commissariat est assisté dans ses missions par un Conseil consultatif composé de compétences nationales reconnues dans ce domaine, d’opérateurs économiques et de représentants de la société civile. Ce Conseil se veut un espace de consultation et une force de proposition pour le développement des énergies renouvelables et la promotion des mesures de l’efficacité énergétique. Installé jeudi dernier à la tête du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique en présence de membres du gouvernement, M. Noureddine Yassaa, âgé de 46 ans, est diplômé de l’université des sciences et des technologies Houari-Boumediène et titulaire d’un doctorat d’Etat en chimie.

M. Yassaa a travaillé en tant que chercheur à l’Institut allemand Max Planck et a occupé avant sa nomination à cette nouvelle tâche, le poste de directeur du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER). Il est également membre du bureau du groupe de travail relevant des Nations unies chargé du changement climatique, membre de la commission de gouvernance du programme de recherche commune entre l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) sur les énergies renouvelables et aussi membre dans plusieurs instances nationales et internationales et coordinateur dans plusieurs programmes et projets dans le domaine des énergies renouvelables et du changement climatique au niveau national et international. M. Yassaa est éditeur de plus de 70 publications scientifiques internationales et membre dans le comité de lecture des revues nationales et internationales. Il a plusieurs études sur les énergies renouvelables en Algérie et dans la région du Sahel. M. Yassaa s’est consacré à la recherche et a obtenu plusieurs prix dans son domaine de spécialisation et a plusieurs contributions dans des revues internationales, des conférences et des forums nationaux et internationaux.

Vers des objectifs clairs et rationnels

Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, nouvellement créé auprès du Premier ministre, est un organe de conception d’une stratégie nationale de développement de ce secteur. C’est aussi un instrument d’aide à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique nationale dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. A cette occasion, M. Arkab a indiqué que par la création du commissariat, doté des prérogatives nécessaires, «les pouvoirs publics comptent fédérés les efforts menés pour atteindre les objectifs fixés en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique». Le plus important de ces objectifs consiste à produire quelque 22.000 mégawatts à partir de sources renouvelables, à l’horizon de 2030. Le ministre de l’Energie a relevé que la capacité actuelle de l’Algérie «n’est qu’à 400 mégawatts d’énergies renouvelables effectivement opérationnelles, alors qu’elle devait être à 8.000». Pour sa part, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, s’est dit «content» de la nomination du M. Yassaa, soulignant qu’après avoir servi le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Yassaa poursuivra sa mission en qualité de commissaire aux énergies renouvelables et à efficacité énergétique qui aura également «des impacts positifs sur la recherche scientifique».

Pour sa part, M. Yassaa a indiqué que le Commissariat entamera «la mise en place d’une plateforme commune regroupant tous les efforts déjà entrepris et aller de l’avant vers des objectifs clairs et rationnels», ajoutant que les missions du Commissariat permettent de garantir une transition énergétique nationale dans un contexte d’évolution mondiale. Expliquant que les richesses et le potentiel que possède l’Algérie en matière de renouvelable sont «innombrables», M. Yassaa a souligné que la coordination des efforts menés en matière d’énergies renouvelables et efficacité énergétique est un «impératif» pour la garantie de la sécurité énergétique du pays dans le futur. Dans ce sens, le responsable a appelé à l’implication de tous les intervenants et les citoyens pour la réussite de cette stratégie, en appelant à la mise en place d’un cadre législatif et technique «solide» pour mieux régir ce secteur et permettant d’inciter les opérateurs à investir davantage dans ce domaine.

Les bases d’une stratégie nationale

Le Commissariat est chargé d’élaborer une stratégie nationale de développement du secteur et de sa mise en œuvre. Il a aussi la fonction d’instrument d’aide à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique nationale dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Assisté par l’ensemble des secteurs concernés, le Commissariat définira, sur la base de la stratégie nationale, des stratégies sectorielles dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Il s’est vu aussi confié la mission de participer à l’élaboration des plans sectoriels et territoriaux dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, d’un cadre législatif et réglementaire attractif pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Il est question aussi d’identifier et de proposer des mécanismes de financement innovants pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, et de mener les études de valorisation et de promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Le Commissariat est également chargé de suivre et d’évaluer, de manière périodique la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Il est également tenu de proposer toute mesure de nature à l’améliorer, et autres mesures correctives du programme de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en fonction, notamment des évolutions techniques et économiques. Pour réaliser ses missions, le commissariat peut créer des unités régionales ou locales, ainsi que des centres internes de formation spécialisée et des centres internes de recherche et de développement.

Il peut faire appel à toutes les compétences nationales et/ou étrangères devant lui permettre de définir et de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, le Commissariat est dirigé par un commissaire, nommé par décret présidentiel, qui assure sa gestion dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.