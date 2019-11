Réseaux sociaux : M. Rabehi met en garde contre l’influence des fake news

S’exprimant, ce jeudi, lors d’une journée d’étude sur l’influence des réseaux sociaux sur les sociétés, organisée par le Conseil national des journalistes algériens (CNJA), le ministre de la Communication, porte parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim a mis en garde contre l’impact négatif de ces derniers, notamment dans un contexte «aussi particulier» que celui que connait le pays. «Les réseaux sociaux sont devenues une terre fertile pour les fake news que les journalistes devraient affronter avec conscience dans ce contexte particulier que traverse le pays», a affirmé M. Hassane Rabehi, cité par l’APS, admettant que les réseaux sociaux sont désormais une partie intégrante de la vie moderne et qu'elles sont, en même temps, «ni un bien ni un mal». «Cependant, leurs modes d'utilisation sont les plus à même de définir leurs aspects aussi bien négatifs que positifs», a-t-il noté en déplorant le fait que les ennemis du peuple utilisent ces réseaux dans des tentatives vaines de semer la Fitna et de porter atteinte aux institutions de la République, à leur tête, l’institution militaire «garante» de la souveraineté nationale et de l’unité territoriale qui a «soutenu» sans hésitation les choix du peuple d’aller vers des élections démocratiques libres et transparentes. Et d’ajouter : «On a vu à travers certaines expériences comment la manipulation par les fake-news a pu influencer le destin des nations ainsi que sur les orientations des électeurs et les convictions des candidats. Nous devons nous inspirer de ces expériences et des efforts fournis pour l’organisation du domaine des réseaux sociaux afin de faire face à ceux qui propagent les mensonges, qui diffusent le désespoir et usurpent les vérités».

Le ministre a saisi cette opportunité pour saluer les nombreux Algériens, particulièrement les jeunes qui utilisent positivement les réseaux sociaux pour faire face aux ennemis de l'Algérie qui propagent des mensonges et des calomnies, et pour être au service de causes humanitaires et de solidarité, consolidant ainsi les valeurs de citoyenneté et de cohésion propres à notre société, en toutes circonstances. Affirmant que la presse nationale a « sans cesse » prouvé son attachement aux questions de la patrie, le ministre a souligné que cette dernière accompagne aujourd'hui avec objectivité et professionnalisme les aspirations du peuple à un lendemain meilleur dont l'issue légitime sera la Présidentielle du 12 décembre prochain, une issue ouverte à toutes les espérances. «Le secteur de la Communication est déterminé à être un partenaire actif et positif dans l'emploi des nouvelles technologies pour promouvoir les hautes valeurs et s'adapter aux derniers développements sur la scène nationale», a-t-il ajouté, soulignant que le portail électronique du ministère s'est doté de réseaux sociaux pour opérer l'interactivité escomptée avec le public, en consécration de la mission de l'information qu’il veut honorer à travers les différents médias aux niveaux central et régional.

Un programme ambitieux pour une meilleure exploitation de l’espace numérique

Les démarches du secteur s'inscrivent selon le porte-parole du gouvernement, dans le cadre de la concrétisation de son programme ambitieux qui repose sur l'encouragement du professionnalisme et d'une pratique journalistique responsable et une meilleure exploitation de l'espace numérique à travers une série d'initiatives et d'activités, à l'instar de l'introduction de textes juridiques nouveaux ou actualisés qui «prennent en charge» les effets et répercussions directs du progrès technologique.

Au regard de la «forte» influence des médias sur l'opinion publique et les différents domaines de la vie dans le pays, Rabehi a assuré que le principal objectif de l'initiative de son secteur est de trouver des règles qui confortent la liberté d'expression et de la presse dans le respect de l'éthique professionnelle et du droit du citoyen à une information crédible à la culture et au divertissement constructif. Il a souligné qu'il s'agit, pour son département ministériel, de procéder à un diagnostic continu de la situation des médias nationaux et de présenter des propositions à même de développer le rôle de la presse et sa contribution à la consolidation de la sécurité et de la stabilité du pays et au confortement du système des droits et libertés.

Le ministre aspire, à travers cette rencontre du CNJA à s'inspirer des avis et propositions des intervenants des différentes spécialités sur les voies et moyens d'une mise à profit «optimale» de la crédibilité des réseaux sociaux dans l'orientation de l'opinion publique et du respect de la vie privée et l'opinion d'autrui, en consolidation, a-t-il précisé, de la pratique démocratique, de la liberté de la presse responsable, dont la presse électronique.

A cette occasion, il a loué les efforts des membres du CNJA, devenus aujourd'hui une «tradition professionnelle honorable» que la presse nationale a toujours perpétué. «La presse demeure, depuis toujours fidèle à la défense des causes de la patrie, se dressant en rempart inébranlable et en protectrice des constantes de la Nation et de ses ambitions», s’est-il félicité, observant que le thème choisi par les organisateurs se voulait une preuve de l'intérêt qu'accorde le conseil à une question qui nous concerne tous vu son importance capitale, d'autant plus que notre pays se dirige résolument et avec espoir vers un rendez-vous décisif et crucial pour la Nation.

Nouveaux textes pour l’organisation de la profession de journaliste

Le ministre a affirmé que le Gouvernement était en passe d'élaborer une série de textes de lois permettant à la presse de travailler dans un cadre organisé.

Dans une déclaration à la presse en marge de la journée d'études, le ministre a précisé que le Gouvernement «a pris l'initiative d'élaborer une série de textes de lois liés à la profession de journaliste et aux établissements médiatiques de la presse écrite et audiovisuelle», indiquant que «ces textes sont en cours d'examen avant leur adoption».

Ces textes permettront à la corporation «d’œuvrer et d'interagir dans un cadre légal organisé, à la lumière du respect de l'éthique en assumant ses responsabilités devant tous». Dans ce cadre, le ministre de la Communication a déclaré que la presse en Algérie «est libre» mais «elle doit faire preuve de professionnalisme et de responsabilité», mettant en avant son rôle «dans l'orientation et la sensibilisation de la société pour le bien du pays». Par ailleurs, M. Rabehi a appelé les citoyens «à réagir à tout ce qui est relayé à travers les réseaux sociaux et les sites électroniques pouvant porter atteinte à l'unité nationale et à l'intérêt suprême du pays».

Salima Ettouahria