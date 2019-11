Autorité de régulation de l’audiovisuel : Les médias, tenus au respect des règles déontologiques

L'Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) s'emploie en faveur de la réussite de cette échéance nationale, qu'elle a qualifié de «charnière», car constituant une «solution constitutionnelle» à une crise multidimensionnelle, et ce en appelant les médias audiovisuels et électroniques à informer les citoyens avec responsabilité» et à faciliter l'accès des candidats à l'opinion publique nationale, tant en Algérie qu’à l'étranger, en toute objectivité, transparence et équité. C’est ce qu’a rapporté, jeudi, une dépêche de l’APS, qui indique, au passage,

que l'ARAV accompagnera le processus électoral du 12 décembre, en s'engageant à accomplir son rôle légal de contrôle.

L’Arav avait récemment assuré qu'elle s'acquittera de son rôle, dans le cadre de ses missions fixées plus précisément par la loi 14-04, pour garantir la réussite de ce scrutin présidentiel décisif dans la vie de la nation, et conformément à la loi organique 19-07, dont l'article 8 prévoit une coordination avec l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), pour assurer la répartition équitable de l'accès, des candidats, aux médias audiovisuels nationaux.

Dans ce contexte, l'ARAV a appelé de ses vœux que toutes les parties, les candidats et les acteurs du secteur de l'information respectent les lois pertinentes et les règles déontologiques et juridiques, pour contribuer à la réussite de la campagne, pour amener les citoyens à voter et à faire élire un président de la République, pierre angulaire de l'édification de l'Algérie nouvelle.

La même autorité s'est, en outre, dit confiante que les différents médias audiovisuels nationaux publics et privés seront au rendez-vous, au regard des caractéristiques de leur message, à savoir l'objectivité, l'impartialité et le bannissement du sensationnel et de l'alarmisme, et qu'ils seront à la hauteur de cet évènement qui concrétise la solution constitutionnelle à la crise que traverse le pays.

Concrétiser la solution constitutionnelle à la crise

En sus de la finalisation des préparatifs aux plans matériel et humain pour accompagner la campagne électorale, qui débutera demain, l'ARAV a mis en place un plan pour suivre le déroulement de cet événement majeur, prévoyant notamment la répartition équitable du temps de parole réservé à chaque candidat sur les médias tout au long de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin, en passant par la période de silence électoral. Le président de l'ARAV, Abderrezak Zouina, avait déclaré, il y a deux jours, que son organe était «disposé à contrôler et à réguler la campagne électorale, en coordination avec l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)», relevant que toutes les mesures ont été prises pour l'accompagnement et le déroulement de cet évènement dans les meilleures conditions et dans le respect des dispositions de la Constitution et des lois de la République.

À noter que la campagne électorale sera officiellement lancée, demain, avec toutes les activités qu'entreprendront le candidat, ses sympathisants ou son parti pour convaincre les électeurs de leur programme et de la nécessité de participer massivement au scrutin. Partant de ce principe, chaque candidat s'emploiera à convaincre les électeurs de son programme électoral ou du programme de son parti politique par les différents moyens prévus par la loi, y compris l'expression directe via les chaînes de télévision publiques, et indirecte, via les autres médias audiovisuels et la presse électronique.

Les médias, tenus au respect des règles prévues par la Constitution

L’ARAV a mis à profit cette opportunité, pour rappeler que les médias audiovisuels et électroniques sont tenus, lors de la campagne électorale, de mener à bien la mission de service public, de respecter les règles prévues dans la Constitution et dans les différents textes juridiques, notamment ceux liés directement à l'activité audiovisuelle en matière d'exigences en rapport avec ce rendez-vous électoral.

Ainsi, la même instance a rappelé que les médias audiovisuels nationaux, autorisés à exercer en application de la législation et de la réglementation en vigueur, participant à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d'antenne entre les candidats.

L'Arav a également mis en avant nombre de règles et de principes tirés d'articles ou d'alinéas tant de la Constitution (articles 7,8,9 et 50) que de la loi organique relative à l'information (article 02), du code électoral (articles 173 et 178) et de la loi relative à l'activité audiovisuelle (articles 47 et 48), notant que la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie et qu'elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable, mais que «cette liberté» ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés, ainsi qu’aux droits d'autrui.

Sami Kaidi