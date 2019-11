Hocine Salah, représentant du candidat Bengrina : « Les élections, seule issue pour faire un pas vers le futur »

«Les Algériens n'ont que le choix d'aller aux urnes, c'est la seule issue pour le pays pour faire un pas vers le futur», c'est en ses termes que le représentant du candidat à la présidentielle, Abdelkader Bengrina, a tenu à souligner l'importance des élections du 12 décembre prochain. «Rester dans une situation de statu quo n'est pas la solution. Rester dans cette impasse veut dire qu'en va emmener le pays vers l'inconnu. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur l'importance d'aller vers ces élections», a-t-il mis en garde, lors de son passage, avant-hier, sur les ondes de la radio nationale.

Hocine Salah estime que les opposants à la tenue des élections qui se rassemblent à la Grande Poste d'Alger «ne représentent pas» toute l'Algérie. «Il faut aller voir les 48 wilayas du pays pour voir ce que demande le Hirak. C'est aller vers les élections pour assurer la stabilité du pays», a-t-il soutenu, sûr de lui.

«L'Invité de la rédaction» de la Chaîne III admet que la campagne électorale qui débute ce dimanche sera un «peu difficile» parce qu'elle intervient dans un contexte «particulier» et considère qu'il faudra mettre «beaucoup d'énergie» et mobiliser le «maximum» de partisans. Très confiant, il se dit «convaincu» que le candidat du mouvement «El Binaa» sera «le futur président de la République». «Il n'y aura pas un second tour dans les prochaines élections présidentielles, on est convaincu de gagner du premier coup à la seule condition que la population se rende en masse aux urnes le jour du scrutin. Ce que nous espérons», a noté le représentant du candidat Bengrina, qui croit, apparemment, en sa belle étoile.

A coups d'arguments, il dira que le programme du candidat de son parti est «très riche» et «complet», il répond «parfaitement» aux attentes de «toute» la population algérienne. «Notre candidat n'a pas fait partie de l'ancien système. Il n'est resté que les six premiers mois sous l'ère de Bouteflika avant de déposer sa démission», a expliqué Hocine Salah.

« L’Algérie possède des compétences. »

«Notre priorité c'est d'élire un nouveau président qui sera au service du peuple et qui partagera ses prorogatives avec les autres institutions», a insisté le représentant de Bengrina, tout en mettant l'accent sur la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et de donner «davantage» de prérogatives au parlement pour exercer le travail de contrôle. «Le parlement aura pour mission de contrôler l'ensemble des activités y compris celles du président de la République et de la politique externe. Bengrina s'engage à rendre compte à tout à un chacun au simple citoyen», a-t-il souligné.

Le porte-parole du mouvement «El Binaa» a saisi l'occasion pour évoquer les grandes lignes du programme électoral de leur candidat. «Le programme que nous proposons est très réaliste, riche et qui se décline sur plusieurs axes», a-t-il indiqué, évoquant entre autres la réforme du système des transferts sociaux à travers la reconsidération des fonds destinés aux subventions en ciblant les franges de la population qui sont vraiment dans le besoin. Il citera, également, les restrictions des dépenses de l'Etat en assurant une efficacité économique sur les investissements publics.

Sur le plan économique, le représentant du candidat d'El Bina évoquera la prise de mesures de rigueur pour l'éradication de la corruption. «C'est la première des priorités que nous allons avoir, notamment dans le domaine politique et économique», a-t-il insisté. Pour relancer l'économie, il mettra l'accent sur l'investissement dans les énergies renouvelables, l'agriculture, ainsi que dans le tourisme.

«Dans notre programme nous avons présenté une vision macro de ce que nous pouvons faire pour le développement de l'économie nationale. Il suffit juste d'avoir la volonté politique et l'engagement du citoyen», a expliqué Hocine Salah, qui relève la nécessité de la révision du système fiscale. Et d'enchaîner : «Une fois que nous accéderons au palais d'El Mouradia, notre priorité sera de reconstruire toutes les institutions algériennes à commencer par l'APN, la révision du système des deux chambres parlementaires, la révision de la Constitution. C'est les chantiers qui seront entamés en premier lieu», a-t-il promis non sans assurer qu'une fois au pouvoir, «nous allons appeler tout le monde au dialogue pour construire ensemble une Algérie nouvelle».

Kamélia Hadjib