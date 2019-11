Djelfa : Destruction d'une casemate

Un détachement de l'ANP a détruit, le 12 novembre, une casemate dans la localité de Abdelmadjid, commune de Ammoura, wilaya de Djelfa/1re Région militaire. D’autres détachements ont intercepté à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 21 individus et saisi 13 groupes électrogènes et 13 marteaux-piqueurs. Par ailleurs, des Garde-frontières ont appréhendé, à Aïn Safra, wilaya de Naâma/2e RM, deux narcotrafiquants à bord d'un camion porte-engins chargé de 106 kg de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Jijel/5e RM, 20 kg de la même substance. 19 immigrants clandestins ont été arrêtés à Ghardaïa/4e RM.

Blida

Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 10 novembre, un élément de soutien aux groupes terroristes à Blida/1re Région militaire. D’autres détachements ont arrêté, à Tamanrasset/6e RM et Tindouf/3e RM, douze personnes et saisi divers matériels, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Jijel/5e RM, treize individus et saisi trois fusils de chasse, des munitions et 229 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté, à El-Oued/4e RM et Souk-Ahras/5e RM, quatre narcotrafiquants et saisi 21,8 kg de kif traité ainsi que 7.925 comprimés psychotropes. Un individu en possession d’un drone a été également arrêté à Blida.



8 personnes arrêtées à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset

Des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, le 8 novembre à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset (6e Région militaire), huit individus et saisi un véhicule et trois camions chargés de mélanges de pierres et d'or brut ainsi que 7 sacs de cuivre et 4 téléphones portables, tandis que 7.000 boîtes de tabac ont été saisies à bord d'un véhicule tout-terrain à El Oued (4e RM). Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Sétif (5e RM), deux narcotrafiquants à bord d'un véhicule chargé de 3.008 comprimés psychotropes, alors que 73.944 unités de feux d'artifice ont été interceptées à Batna et Sétif (5e RM). Par ailleurs, un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté six immigrants clandestins à In Guezzam (4e RM), Tiaret (2e RM) et Khenchela (5e RM).



Saisie de 50 kg de kif traité à Béchar



Un détachement de l’ANP a saisi, à Béchar/3e RM, 50 kg de kif traité, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Sétif/5e RM, trois individus et saisi 40.912 articles pyrotechniques.

A Tamanrasset (6e RM), douze individus ont été arrêtés, samedi, par un détachement de l'ANP qui a saisi également un véhicule tout-terrain, sept groupes électrogènes et six marteaux piqueurs. A Tiaret (2e RM), des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté un individu et saisi six fusils de confection artisanale et des munitions, alors qu'à Ouargla (4e RM), dix-huit immigrants clandestins ont été arrêtés.