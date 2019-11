PME de l’agroalimentaire : Un moteur de croissance

Les participants au colloque international sur "L’industrie agroalimentaire en Algérie, état des lieux et perspectives de croissance", ouvert hier à l’université Constantine-2, ont appelé à valoriser les PME de l’agroalimentaire en Algérie et les protéger contre la concurrence déloyale des produits étrangers. «Les PME dans les pays développés jouent un rôle important dans la croissance de l’économie, la résorption du chômage et le développement des exportations, alors que c’est le contraire qui se produit en Algérie», a souligné le Pr Nouara Siari, du département des sciences commerciales de l’université hôte. L’amélioration de la compétitivité des PME en Algérie leur permettra de rattraper leurs insuffisances, d’augmenter leurs parts de marché et de se positionner à l’international, a estimé l’intervenante qui a relevé, sur la base d’une étude de terrain menée en 2018, que le taux en Algérie de 26 PME pour chaque 1.000 habitants dans l’agroalimentaire reste loin de celui international de 60 PME pour 1.000 habitants.

Les PME de l’agroalimentaire représentent 52 % du secteur industriel et ont une part marginale dans les exportations n’excédant pas les 3 %, selon cette universitaire qui a estimé que l’Algérie a besoin de 2,4 millions PME, tandis que sa population effective de PME est de 1,09 million unités, soit un déficit à combler de 1,3 million PME. Pour améliorer leur compétitivité, les PME locales doivent développer judicieusement des stratégies axées sur le rapport qualité/prix, selon le Pr Nouara qui a souligné que tous les ministères concernés par le secteur agroalimentaire doivent contribuer à déterminer les faiblesses et les points forts de la filière, définir les opportunités et les menaces, procéder à des réformes qui améliorent le climat des affaires, s’orienter vers l’administration électronique et tirer profit des expériences d’autres pays.

Pour leur part, les Drs Attia El Jiar de l’université de Giza (Egypte) et Wahiba Kheloufi de l’université d’El Tarf ont présenté une étude commune sur l’industrie agroalimentaire en Egypte et les défis qu’elle affronte pour investir et exporter. Les opportunités offertes à ce créneau nécessitent, ont-ils noté, des stratégies de marketing pour augmenter les exportations notamment les marchés émergents.