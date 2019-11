Commentaire : Urgence

La campagne électorale va débuter le 17 novembre, et les cinq candidats retenus vont devoir déployer des trésors oratoires et développer des argumentaires crédibles pour sensibiliser les électeurs et les drainer vers l’isoloir en vue de choisir le programme le plus clair et, par-là, le candidat qui leur paraîtra le plus à même de prendre en main les destinées du pays pour un mandat présidentiel.

Cependant, et ce n’est pas peu de le rappeler, l’électorat de 2019 n’est pas celui de 1999 ; jeune en majorité, son sens politique, quoi que l’on puisse penser, s’est affermi, ses exigences sociales sont claires et il a besoin de croire en des programmes véritablement porteurs des réalités, et non de se gargariser de promesses utopiques lancées dans le feu des meetings.

Les candidats en lice, notamment les nouveaux venus, si l’on peut les désigner ainsi, vont évoluer sur un terrain pour le moins difficile, attendus au tournant par un électorat exigeant et peu enclin à se suffire de vaines promesses, tant les chantiers sont nombreux et immenses, et vont nécessiter, dans plusieurs secteurs, des réformes en profondeur, et non des saupoudrages en surface qui auraient fait illusion en d’autres temps, aujourd’hui révolus.

Les candidats prendront-ils en considération les aspirations au changement portées

depuis le 22 février par le peuple,

notamment l’instauration d’un mode de gouvernance nouveau ? Comment vont-ils convaincre l’électeur, d’abord de voter, ensuite d’adhérer à leur programme ; la tâche s’annonce assurément des plus ardues, et, in fine, seule la vérité de l’urne aura valeur de réponse à ces interrogations qui engagent le devenir de tout un pays sur fond de mondialisation inexorable et de fluctuation des prix du pétrole et dans un contexte de réduction des rentrées financières. La quadrature du cercle, cela s’y apparente, mais il faut bien sortir de la situation de crise, l’attentisme, le surplace et la tergiversation ne menant à rien, sinon à aggraver les problèmes à venir, car — ne nous voilons pas la face — les échéances prochaines sont incontournables.

Aujourd’hui, l’Algérie se trouve à la croisée des chemins, avec une absence de visibilité politique et économique, et les horizons sont incertains ; il est donc impératif qu’un président élu prenne les destinées du pays en main. Il y a urgence.

K. O.