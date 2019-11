Charte d’éthique des pratiques électorales : Les limites à « ne pas franchir », définies

En prévision de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre, dont le coup d’envoi est prévu pour dimanche prochain, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) compte faire signer aux cinq candidats, samedi prochain, «la Charte d’Éthique des pratiques électorales».

La charte énonce les principes directeurs pour le bon déroulement de la campagne électorale. Ainsi, l’objectif est «de former le cadre du comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral». «Le respect des principes démocratiques de base à travers le libre exercice des droits démocratiques» est ce que l’ANIE entend concrétiser, avec l’adhésion des acteurs politiques, des médias et des candidats, et ce, également, afin de protéger la liberté d’expression et éviter, ainsi, les éventuels dérapages. Aussi, comme il est énoncé dans le texte de la charte, «tous les acteurs participant au processus électoral doivent accepter la responsabilité d’agir de façon à maintenir et à renforcer la confiance du citoyen par rapport à l’intégrité et à la transparence du processus électoral». Parmi les engagements imposés par la charte, il est mentionné que les candidats doivent s’interdire «de faire des déclarations erronées concernant les résultats officiels du scrutin». Ils devront, en vertu de cette charte, «s’efforcer toujours de faire des déclarations publiques véridiques, et s’abstenir de tous propos diffamatoires, insultes, invectives envers un autre candidat ou acteur du processus électoral et toute autre déclaration qu’ils savent être erronée».cEn outre, il est mentionné que les candidats ou leurs équipes de campagne «ne publieront aucune annonce et aucun matériel publicitaire, tel que dépliants, brochures, prospectus, bulletins d’information, messages électroniques, pancartes ou affiches qui présenteraient des déclarations diffamatoires par rapport à un autre candidat ou parti politique».

La question de la disparité des moyens dont disposent les candidats n’a pas été ignorée dans le contenu de la charte. Ainsi, pour veiller aussi au respect du principe d’égalité et d’équité entre les candidats, la charte pose que «l’engagement à respecter l’interdiction prévue par la loi, de l’utilisation de tout procédé publicitaire commercial à des fins de propagande électorale durant la période de la campagne électorale, ainsi que de l’usage malveillant des attributs de l’État» et également «l’interdiction de toute forme de publicité des candidatures, en dehors des emplacement réservés à cet effet». Pour ce qui est du déroulement des meetings et rencontres électoraux, les candidats sont tenus de respecter la langue nationale «et s’interdire d’utiliser les langues étrangères durant la campagne».

Pour ce qui est des espaces d’expression réservés aux candidats, l’ANIE a exigé des candidats, le respect de «l’interdiction d’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale».

Les candidats sont tenus également de «n’utiliser aucun moyen détourné (menace ou promesse directe ou indirecte), pour contraindre ou pour inciter des citoyens à voter pour un candidat».

Par ailleurs, l’incitation à la haine, à la discrimination et à la manipulation est également interdite ; «les candidats ne publieront aucune annonce et aucun matériel publicitaire contenant des propos ou des représentations visuelles de nature à inciter à la haine, à la discrimination, à la violence ou à jeter le discrédit sur les institutions de la République», est-il encore mentionné dans le document.

Ce sont donc les engagements qui soulignent l’obligation pour les candidats et les partis qui participent aux élections de faire preuve d’intégrité, de retenue, de modération, et préférer le bon sens, ainsi que de tenir un discours électoral rassembleur dans un climat, faut-il le dire, marqué par des réticences de certains partis et parties.

Il convient de noter que les modalités liées à l’intervention des cinq candidats ou de leurs représentants dans les médias publics (radio et télévision nationales) seront décidées, aujourd’hui, par le biais de l’opération de tirage au sort pour la répartition des tranches horaires de diffusion des interventions directes à travers ces médias audiovisuels.

L'opération devrait avoir lieu en présence des représentants des candidats participant aux prochaines élections, ainsi que des cadres de l’ANIE et des représentants de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel.

Tahar Kaidi