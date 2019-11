Union nationale des femmes algériennes : Sensibiliser les citoyens à l’importance du vote

La secrétaire générale de l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA), Nouria Hafsi, a affirmé, mardi à Saida, que la femme est «mobilisée» pour sensibiliser les citoyens sur l’importance de voter pour choisir le futur président de la République le 12 décembre prochain.

Lors d’une journée d’étude sur «la violence contre la femme», organisée par le secrétariat de wilaya de Saida de l’UNFA, Mme Hafsi a souligné que «la femme algérienne est aujourd’hui consciente et mobilisée pour exhorter les citoyens quant à la nécessité de se rendre aux urnes le 12 décembre prochain pour élire un président de la République». Elle a assuré que la femme a un rôle important dans la promotion de la citoyenneté dont celui de mettre en exergue l’importance du devoir électoral pour surmonter la crise. «Il est anormal que l’Algérie avec sa dimension et son importance territoriales demeure aussi longtemps sans président», a-t-elle déclaré. Par ailleurs, Mme Hafsi a fait savoir que plus de 7.300 femmes victimes de violences ont été recensées l’an dernier au niveau national, précisant qu’en réalité, le chiffre peut être plus grand. Cette rencontre, organisée à la maison de la culture Mustapha-Khalef, a été marquée par la présentation de témoignages de femmes victimes de violences verbale et corporelle, en plus d’une exposition de photos de moudjahidate ayant enduré les affres de tortures et de violences durant la guerre de Libération nationale.