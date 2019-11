M. Abdelmadjid Tebboune : « Remettre l’Algérie sur les rails »

Invité de la Chaîne I de la radio nationale, le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a évoqué plusieurs points contenus dans son programme électoral.

L’ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a révélé d’emblée que la situation dans laquelle se trouve le pays constitue l’une des raisons qui l’ont amené à présenter sa candidature à la magistrature suprême. « La situation du pays est lamentable, je me suis présenté à ces élections pour remettre l’Algérie sur les rails », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « La bande a causé de grosses pertes financières au pays, ce qui l’a conduit à une situation très difficile malgré son potentiel économique et humain composé essentiellement de jeunes ». Tebboune a également loué le mouvement populaire, qui a « porté ses fruits » et « fait éviter » au pays le risque de « dérapages » dont les conséquences auraient été « dramatiques ». « Le programme électoral que j’ai présenté cadre avec le vécu et les revendications du Hirak, c'est pour autant qu'il est applicable », a-t-il soutenu.

Parmi les engagements prévus dans le programme de M. Tebboune, une large révision de la Constitution, une reformulation du cadre juridique des élections, un renforcement de la bonne gouvernance à travers la séparation du monde des affaires de la politique, et une mise en place de mécanismes garantissant la probité des fonctionnaires publics. Outre une réforme globale de la justice, de l'organisation territoriale et de la gestion de l'administration locale, le raffermissement de la démocratie participative figure également parmi les engagements du candidat.

A travers son programme, le candidat Tebboune s'engage à édifier une société civile « libre » et « active », en mesure « d'assumer» sa responsabilité en tant que « contre-pouvoir», à mettre en application un plan d'action au profit des jeunes régi par un cadre réglementaire incluant des mesures permettant de transmettre le flambeau à la jeunesse, et à consolider les composantes de l'identité nationale, à savoir, l'islam, l'arabité et l'amazighité. Au volet économique, l’ancien Premier ministre vise l'application d'une nouvelle politique de développement hors-hydrocarbures, la substitution des produits importés par d'autres locaux, en vue de préserver les réserves de change, la promotion des start-up et le renforcement du rôle économique des collectivités locales dans le développement et la diversification de l'économie nationale. Une amélioration du climat des affaires et l'encouragement de l'investissement direct, notamment étranger, sont aussi prévus dans ce programme électoral.



Tebboune promet l’égalité entre hommes et femmes



Le candidat aux élections du 12 décembre promet, par ailleurs, l’égalité entre les hommes et les femmes une fois élu à la tête du pays.

« La femme est un citoyenne tout comme l’homme. Elle a tous les droits. Elle n’est pas un décor et ne le sera pas», a-t-il, ainsi, déclaré. Tebboune a rappelé que l’Algérie compte beaucoup de femmes cadres, intellectuelles et universitaires. « Ce sont des énergies qu’il faut exploiter pour développer l’Algérie », a-t-il affirmé, avant de revenir encore une fois sur les raisons de son limogeage du poste de Premier ministre qu’il a occupé pendant trois mois, à l’été 2017.

Il a assuré à ce propos que c’est son idée de «séparer» l'argent de la politique, ce qui a été, selon lui, à l’origine de cette mise à l’écart. « J'ai soulevé le problème de l’intrusion de l’argent sale dans la pratique politique devant les députés et j'ai promis une réelle rupture en la matière. J’ai été surpris par mon limogeage de mon poste, quelques jours plus tard », a-t-il rappelé. Et d’enchaîner : « L'argent a corrompu l'Etat et ses organes à tous les niveaux. Même les élections n’ont pas été épargnées par ce phénomène. Comment un homme qui n'était rien devient en quelques années un milliardaire ? » Tebboune a estimé que si on arrive à mettre fin au pillage et aux détournements de fonds et à la surfacturation, les réserves de change seront rétablies à leur niveau, avant de promettre que s’il est élu président, il va « concrétiser » l'idée de séparer l'argent de la politique et la soumettre à des lois « strictes ». Tebboune s'est engagé à la fin à « faire revenir » les compétences algériennes de l'étranger et à leur donner des postes «convenables» afin qu’elles «puissent servir l'Algérie».

Salima Ettouahria