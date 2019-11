Lutte contre la corruption : Les axes stratégiques, objet d’une journée d’étude

L'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC) organisera, aujourd’hui à Alger, une journée d'étude consacrée au débat et à l'examen des axes stratégiques de l'avant-projet de la politique nationale globale de prévention contre la corruption, a indiqué un communiqué de l'Organe. La rencontre, qui sera organisée à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration, verra la participation d'enseignants et de chercheurs universitaires intéressés par la lutte contre la corruption et les différents domaines y afférents. Cette journée d'étude s'inscrit dans le cadre des concertations lancées par l'ONPLC avec les acteurs de la scène nationale, dont des représentants des départements ministériels, des organismes de contrôle et de consultation, des institutions économiques et bancaires, des associations civiles et des groupements professionnels. L'ONPLC s'attelle à élaborer un avant-projet pour proposer une politique nationale globale de prévention contre la corruption, en impliquant tous les secteurs gouvernementaux. A cet effet, le président de l'ONPLC, Tarek Kour, avait, à maintes reprises, souligné que les pouvoirs publics s'étaient engagés à demander des comptes à toute personne impliquée dans des affaires de corruption «quelles que soient leurs fonctions politiques et administratives ou encore leur position sociale». Cette démarche s'inscrit dans le cadre «d'un système global complémentaire et une vision politique aux contours clairs» qui a pour objectif «la consécration de l'Etat de droit et qui reflète l'intégrité, la transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques», selon le responsable. De même qu'il avait insisté sur l'impérative révision de la loi 01-06 relative à la prévention et la lutte contre la corruption pour s'adapter aux mutations et développements survenus dans le pays en cette période sensible.